أمير الشرقية: المشروعات العملاقة بالمنطقة نقلة نوعية في مسيرة التنمية

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بانطلاقة المشروعات الكبرى للبيئة والمياه والزراعة التي دشنت اليوم، مؤكدًا أن الدعم الكبير الذي يحظى به هذا القطاع من القيادة الرشيدة -أيدها الله- يُجسد حرصها المستمر على تعزيز التنمية الشاملة، وتلبية احتياجات المواطنين بخدمات نوعية تواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.

نقلة نوعية في مسيرة التنمية

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم، معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، يرافقه عدد من قيادات الوزارة.

وأشار سموه إلى أن هذه المشاريع العملاقة تمثل نقلة نوعية في مسيرة التنمية البيئية والمائية والزراعية، وتسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة، وتحقيق الاستدامة، وتعزيز جودة الحياة في مختلف مناطق المملكة، مثمنًا جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة في تنفيذ مشاريع متعددة تدعم التنمية البيئية وتواكب التوجهات الوطنية، من خلال الاستثمار في التقنيات الحديثة والممارسات الصديقة للبيئة، بما يعزز مكانة المملكة الريادية في هذا المجال.

من جانبه أكد الوزير الفضلي أن الوزارة ماضية في تنفيذ مبادرات نوعية وتوسيع نطاق شراكاتها الإستراتيجية مع مختلف القطاعات، بما يسهم في تعزيز الاستدامة البيئية، وتحقيق أمن مائي وغذائي مستدام، يتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة 2030.

