أمير الشرقية يستقبل قائد المنطقة بمناسبة تكليفه

أمير الشرقية يستقبل قائد المنطقة بمناسبة تكليفه

الإثنين ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:١٨ مساءً
أمير الشرقية يستقبل قائد المنطقة بمناسبة تكليفه
المواطن - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه اليوم، قائد المنطقة الشرقية اللواء الركن حسن بن صالح الشهري بمناسبة تكليفه.

وهنأ سموه اللواء الشهري، متمنيًا له التوفيق في مهام عمله.

من جانبه أعرب الشهري المكلف عن شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على اهتمامه ودعمه، سائلًا الله العون والتوفيق لأداء مهامه بما يحقق تطلعات القيادة الحكيمة أيدها الله.

