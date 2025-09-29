أمير الشرقية يستقبل قائد المنطقة بمناسبة تكليفه السعودية تستضيف الدورة العادية الثانية لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب.. غدًا الانتهاء من تركيب لوحات طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في المدينة المنورة نورة بنت فيصل الشعبان تشارك بورقة عمل نوعية في الملتقى العربي الثالث للإعلام البرلماني جدة تتصدر جودة الحياة في السعودية والمرتبة الثانية عربيًا وزير الثقافة يعلن عن إطلاق جامعة الرياض للفنون.. قريبًا إضافة خدمة الشحن “FM1” إلى ميناء جدة الإسلامي “البيئة” تطرح 4 فرص استثمارية لدعم قطاع الثروة الحيوانية بالرياض القبض على شخص لتهريبه 60 كيلوجرامًا من القات المخدر بجازان محمد بن زايد يصل القاهرة ويلتقي السيسي
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه اليوم، قائد المنطقة الشرقية اللواء الركن حسن بن صالح الشهري بمناسبة تكليفه.
وهنأ سموه اللواء الشهري، متمنيًا له التوفيق في مهام عمله.
من جانبه أعرب الشهري المكلف عن شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على اهتمامه ودعمه، سائلًا الله العون والتوفيق لأداء مهامه بما يحقق تطلعات القيادة الحكيمة أيدها الله.