السعودية اليوم
حصاد اليوم

أمير تبوك يواسي أسرة الحميد في وفاة فقيدها

الأربعاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٢١ مساءً
أمير تبوك يواسي أسرة الحميد في وفاة فقيدها
المواطن - فريق التحرير

واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، أسرة الحميد في وفاة فقيدها سليمان بن محمد الحميد مدير عام الميزانية بإمارة منطقة تبوك سابقًا -رحمه الله-.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جهته، أعرب ابن الفقيد الدكتور أحمد الحميد عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك، على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة، التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلًا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.

