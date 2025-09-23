أهالي جازان يرسمون أفراحهم ابتهاجًا بيوم الوطن

توافد المواطنون والمقيمون بمنطقة جازان، نحو الحدائق والمتنزّهات والساحات البلدية، احتفاءً باليوم الوطني الـ95 للمملكة “عزّنا بطبعنا”، وهم يرسمون أفراحهم عبر أعلام زينت واجهات المركبات، وأيادٍ تلوّح بأعلام الوطن وصور القيادة، وأخرى تصفّق ابتهاجًا باليوم الوطني، وتعبر عن مشاعر الولاء والإخلاص للوطن الغالي ورجاله الأوفياء.

وتوشّحت الطرقات والشوارع والميادين في مدينة جيزان ومختلف محافظات المنطقة بالألوان الخضراء، ورفرفت الأعلام الوطنية فوق سواريها، فيما تزيّنت الحدائق والأماكن والمرافق العامة بصور القيادة والرموز الوطنية الخالدة.



وشهدت الحدائق والميادين، إقبالًا كبيرًا من المواطنين والمقيمين، حيث استمتع الجميع بالأنشطة والفعاليات الترفيهية المصاحبة، التي تضمنت ألعابًا للكبار والصغار، وعروضًا مرئية وضوئية.

واستقبلت الواجهة البحرية بالكورنيش الشمالي في مدينة جيزان الأهالي عبر برامج متنوعة، حيث استحوذ معرض “جازان أمن ونماء”، الذي تقيمه إمارة منطقة جازان، على اهتمامات الزوار، لما يقدمه من مشاركات متنوعة لمختلف الإدارات والجمعيات الأهلية، عبر أركان تفاعلية تُعرّف بتاريخ المملكة وتراثها الحضاري والثقافي العريق، ومراحل تأسيسها ووحدتها الوطنية، ونهضتها وتطورها عبر مختلف المراحل.

كما عاش الزوار لحظات متميزة، مع مختلف العروض المرئية والضوئية، فيما توشّح الجميع كبارًا وصغارًا بأعلام الوطن اعتزازًا وفخرًا بهذه المناسبة.

وكانت أمانة جازان قد حددت (26) ساحةً للاحتفال باليوم الوطني، شملت الواجهات البحرية والحدائق العامة، علاوةً على العديد من المواقع السياحية في مدينة جيزان والمحافظات والمراكز التابعة للمنطقة.