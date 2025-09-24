Icon

أوبريت وطني ونافورة تفاعلية.. محافظ الأحساء يرعى احتفال اليوم الوطني الـ 95

الأربعاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:١٦ مساءً
أوبريت وطني ونافورة تفاعلية.. محافظ الأحساء يرعى احتفال اليوم الوطني الـ 95
المواطن - فريق التحرير

رعى الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، مساء أمس، احتفال اليوم الوطني الـ 95، الذي أُقيم في منتزه الملك عبدالله البيئي، وسط حضور كبير من المواطنين والمقيمين.

وتوشّحت أرجاء المنتزه بالألوان الوطنية، وتزينت بالأعلام الخضراء، في مشهد عكس روح الانتماء والاعتزاز، كما أبهرت النافورة التفاعلية الحضور بعروض ضوئية ومائية متزامنة، جسّدت رمزية المناسبة وعمق مشاعر الفخر.

وشهد الحفل الأوبريت الوطني الاستعراضي “سلام من أرض الأحساء”، الذي جسّد بلوحاته الفنية مسيرة الطموح والإنجاز في المملكة، وعروض موسيقية للأوركسترا الوطنية، إضافة إلى الألعاب النارية التي أضاءت سماء الأحساء.

كما شهدت أروقة المنتزه فعاليات مصاحبة شملت عروض الحرف اليدوية التي أبرزت أصالة التراث الأحسائي، وكرنفال الطفل بما تضمنه من أنشطة ترفيهية للأهالي والزوار.

