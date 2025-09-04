أودية عسير الخضراء.. جمال الطبيعة وسحر المكان

تزخر منطقة عسير بتنوع طبيعي فريد يجمع بين السلاسل الجبلية الشامخة والسهول الممتدة، لتحتضن بين جنباتها أودية خضراء تتدفق بالحياة وتشكل متنفسًا طبيعيًا ووجهة سياحية بارزة لعشاق الجمال والهدوء، حيث تنتشر في المنطقة كثير من الأودية الشهيرة التي تعكس ثراء البيئة وتنوعها، ويأتي وادي العرين بمياهه العذبة التي تنساب بين الصخور وتحيط به الأشجار الكثيفة، فيما يزدان وادي طبب بمدرجاته الزراعية وأجوائه المعتدلة التي تجعله مقصدًا للرحلات العائلية، بينما يشتهر وادي الحبلة بإطلالاته البانورامية الخلابة التي تجذب أنظار الزوار من داخل المملكة وخارجها، وأودية تنومة التي تشتهر بتدفق المياه بغزارة في مواسم الأمطار وتنتشر على أطرافها المدرجات الزراعية وأشجار العرعر والطلح.

ويمثل وادي عقبة شعار أحد الممرات الطبيعية المدهشة التي تربط بين أبها وتهامة، حيث تتدفق المياه عبر منحدراته الجبلية في مشهد يأسر الأنظار، في حين يعد وادي بيشة من أكبر الأودية في المنطقة ممتدًا بين مساحات شاسعة تحفها مزارع النخيل والحبوب، فيما يحتفظ وادي تثليث بمكانته معلمًا طبيعيًا وزراعيًا بارزًا بفضل تنوعه البيئي وامتداده الواسع، ويأتي وادي ريم أحد أجمل الأودية التي تكتسي بالأشجار وتغدو وجهة مفضلة لعشاق الطبيعة والتصوير، إضافة إلى وادي الفيض الذي يتميز بغطاء نباتي متنوع وجداول مياه تتدفق عقب هطول الأمطار لتمنحه طابعًا ساحرًا.

وفي تهامة قحطان تتألق شلالات وادي كحلا ومنحدرات طور آل الحسن التي تنحدر منها المياه بغزارة بعد هطول الأمطار، مشكلة لوحات بديعة تزيد من جمال الأودية وتضفي على المكان أجواء استثنائية تجعلها مقصدًا لعشاق المغامرة والاستجمام في آن واحد.

وتشهد هذه الأودية في مواسم الأمطار إقبالًا واسعًا من الأهالي والسياح لما توفره من مناظر طبيعية آسرة وأجواء نقية، مما يعزز مكانة عسير وجهة سياحية متكاملة تنسجم مع مبادرة “عسير وجهة سياحية على مدار العام” التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتبقى الأودية الخضراء في عسير لوحة طبيعية نابضة بالحياة، تعكس ثراء المملكة وتنوعها البيئي والمناخي، وتؤكد مكانة المنطقة بصفتها إحدى أبرز الوجهات السياحية في المملكة.