“أوراكل” تعتزم بيع سندات بقيمة 15 مليار دولار

تعتزم شركة الحوسبة السحابية والبرمجيات الأمريكية أوراكل جمع 15 مليار دولار من خلال بيع سندات في السوق الأمريكية اليوم، في ظل زيادة الإنفاق الشركة لتلبية احتياجات طفرة الذكاء الاصطناعي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة القول: “إن شركة التكنولوجيا العملاقة – التي تضاعفت قيمتها تقريبًا خلال العام الحالي- ستبيع السندات على سبع شرائح بما في ذلك شريحة أجل 40 عامًا”.

وتشير المناقشات إلى أن سعر العائد المحتمل لهذه السندات يبلغ 1.65 نقطة مئوية فوق العائد على سندات الخزانة ذات الأجل نفسه.

وتأتي هذه الصفقة في الوقت الذي تبدأ فيه أوراكل تنفيذ صفقات ضخمة للبنية التحتية للحوسبة السحابية مع شركات مثل أوبن أيه.آي للذكاء الاصطناعي، وميتا بلاتفورمس لمنصات التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا، مما يزيد من نفقات الشركة.

ومن المتوقع أن تنفق الشركة مئات المليارات من الدولارات خلال السنوات القليلة المقبلة لاستئجار مراكز البيانات وتزويدها بالطاقة.