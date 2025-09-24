“أوراكل” تعتزم بيع سندات بقيمة 15 مليار دولار

وظائف شاغرة في شركة بترورابغ السعودية وقطر تقدمان دعمًا ماليًا مشتركًا لسوريا بقيمة 89 مليون دولار تقديم موعد إيداع دعم حساب المواطن للدفعة الـ 95 وظائف إدارية شاغرة لدى شركة الخزف لقطات توثق تساقط البرد بأحجام كبيرة في حي الجعرانة القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 90 كجم من القات المخدر بعسير “سعوديبيديا” بوزارة الإعلام تصدر ملحقًا خاصًا باليوم الوطني بعد ماكرون.. موكب ترامب يُعطل الرئيس التركي في نيويورك قتلى وجرحى في إطلاق نار بمنشأة تابعة لإدارة الهجرة والجمارك بتكساس القبض على مخالف لتهريبه 180 ألف قرص محظور بجازان
تعتزم شركة الحوسبة السحابية والبرمجيات الأمريكية أوراكل جمع 15 مليار دولار من خلال بيع سندات في السوق الأمريكية اليوم، في ظل زيادة الإنفاق الشركة لتلبية احتياجات طفرة الذكاء الاصطناعي.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة القول: “إن شركة التكنولوجيا العملاقة – التي تضاعفت قيمتها تقريبًا خلال العام الحالي- ستبيع السندات على سبع شرائح بما في ذلك شريحة أجل 40 عامًا”.
وتشير المناقشات إلى أن سعر العائد المحتمل لهذه السندات يبلغ 1.65 نقطة مئوية فوق العائد على سندات الخزانة ذات الأجل نفسه.
وتأتي هذه الصفقة في الوقت الذي تبدأ فيه أوراكل تنفيذ صفقات ضخمة للبنية التحتية للحوسبة السحابية مع شركات مثل أوبن أيه.آي للذكاء الاصطناعي، وميتا بلاتفورمس لمنصات التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا، مما يزيد من نفقات الشركة.
ومن المتوقع أن تنفق الشركة مئات المليارات من الدولارات خلال السنوات القليلة المقبلة لاستئجار مراكز البيانات وتزويدها بالطاقة.