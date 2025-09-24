Icon

وظائف شاغرة في شركة بترورابغ Icon السعودية وقطر تقدمان دعمًا ماليًا مشتركًا لسوريا بقيمة 89 مليون دولار Icon تقديم موعد إيداع دعم حساب المواطن للدفعة الـ 95 Icon وظائف إدارية شاغرة لدى شركة الخزف Icon لقطات توثق تساقط البرد بأحجام كبيرة في حي الجعرانة Icon القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 90 كجم من القات المخدر بعسير Icon “سعوديبيديا” بوزارة الإعلام تصدر ملحقًا خاصًا باليوم الوطني Icon بعد ماكرون.. موكب ترامب يُعطل الرئيس التركي في نيويورك Icon قتلى وجرحى في إطلاق نار بمنشأة تابعة لإدارة الهجرة والجمارك بتكساس Icon القبض على مخالف لتهريبه 180 ألف قرص محظور بجازان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

“أوراكل” تعتزم بيع سندات بقيمة 15 مليار دولار

الأربعاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٣ مساءً
“أوراكل” تعتزم بيع سندات بقيمة 15 مليار دولار
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تعتزم شركة الحوسبة السحابية والبرمجيات الأمريكية أوراكل جمع 15 مليار دولار من خلال بيع سندات في السوق الأمريكية اليوم، في ظل زيادة الإنفاق الشركة لتلبية احتياجات طفرة الذكاء الاصطناعي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة القول: “إن شركة التكنولوجيا العملاقة – التي تضاعفت قيمتها تقريبًا خلال العام الحالي- ستبيع السندات على سبع شرائح بما في ذلك شريحة أجل 40 عامًا”.

قد يهمّك أيضاً
غوغل تهزم أوراكل في معركة “جافا”

غوغل تهزم أوراكل في معركة “جافا”

قوة السوق السعودي تدفع أوراكل لاستثمار 1.5 مليار دولار

قوة السوق السعودي تدفع أوراكل لاستثمار 1.5 مليار دولار

وتشير المناقشات إلى أن سعر العائد المحتمل لهذه السندات يبلغ 1.65 نقطة مئوية فوق العائد على سندات الخزانة ذات الأجل نفسه.

وتأتي هذه الصفقة في الوقت الذي تبدأ فيه أوراكل تنفيذ صفقات ضخمة للبنية التحتية للحوسبة السحابية مع شركات مثل أوبن أيه.آي للذكاء الاصطناعي، وميتا بلاتفورمس لمنصات التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا، مما يزيد من نفقات الشركة.

ومن المتوقع أن تنفق الشركة مئات المليارات من الدولارات خلال السنوات القليلة المقبلة لاستئجار مراكز البيانات وتزويدها بالطاقة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد