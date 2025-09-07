Icon

في نسخته الثامنة لعام 2025م ويستمر حتى 26 أكتوبر

إثراء يفتح باب التسجيل في فعاليات تحديات تنوين

الأحد ٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٥٢ مساءً
إثراء يفتح باب التسجيل في فعاليات تحديات تنوين
المواطن - فريق التحرير

أعلن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) بالظهران، فتح باب التسجيل في فعاليات تحديات “تنوين” تحت شعار “صمم ما لا يُرى”، في نسخته الثامنة لعام 2025م، الذي يستمر حتى 26 أكتوبر المقبل.

فعاليات تحديات تنوين

وتنقسم التحديات إلى أربعة مسارات: تحدي التأثير العالمي، والمساحات الحضرية، وتصميم المنتجات، والتواصل البصري، حيث يستقبل كل تحدٍ من 20 إلى 30 مشاركًا أفرادًا أو مجموعات؛ لاختبار مهاراتهم الإبداعية والعملية بدعم من شركاء التحديات، وتقديم برنامج متخصص من ورش العمل والجلسات الحوارية الملهمة، مما يُزوّد المشاركين بكل الأدوات اللازمة؛ لفهم التحدي وتقديم حلول مبتكرة.

ويتخلل على هامش “تنوين” برامج متنوعة تتضمن تجارب تعلم عملية لمحترفي صناعة التصميم، وأخرى مختصة بالطلاب ومحبي التصميم، مع المعارض التي تستكشف مفهوم التصميم، من بينها معرض الخريجين في مجال التصميم، ومعرض دولي يُعرّف بالممارسات العالمية الرائدة، ومجلس تنوين وهو سلسلة جلسات نقاشية تفاعلية حول مفاهيم التصميم لاحتياجات المستقبل، إلى جانب ورش عمل، ويوم مع الخبراء، وسوق التصميم الذي يستعرض علامات تجارية عالمية وإقليمية، يمكن من خلاله التواصل المباشر مع المصممين والشركات.

وتنطلق فعاليات برنامج “تنوين” في الفترة من 17 حتى 22 نوفمبر 2025م، في مقر المركز بالظهران، مستقطبًا الخبراء والمختصين من حول العالم لمشاركة خبراتهم ومناقشة أفكارهم مع الجمهور.

يذكر أن “تنوين” استضاف من خلال فعالياته في الأعوام السابقة أكثر من 265 ألف زائر؛ إذ يهدف البرنامج إلى إبراز دور (إثراء) كمنصة عالمية للتصميم، من خلال جمع خبراء التصميم من حول العالم تحت سقف واحد؛ ليقدم البرنامج حزمة متنوعة من الفعاليات.

