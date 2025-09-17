إجازة اليوم الوطني للبنوك الثلاثاء القادم

أعلن البنك المركزي السعودي أن إجازة اليوم الوطني للمملكة للبنوك ستكون يوم واحد، وتوافق يوم الثلاثاء المقبل 23 سبتمبر.

وبحسب ما نشره البنك المركزي السعودي عبر موقعه الرسمي، فإن إجازة اليوم الوطني ويوم التأسيس تُحدد على النحو الآتي: اليوم الوطني يكون في أول يوم من برج الميزان حسب تقويم أم القرى، فيما يكون يوم التأسيس في اليوم الثاني والعشرين من شهر فبراير من العام الميلادي.

وفي حال صادف اليوم الوطني أو يوم التأسيس يوم الجمعة فتكون الإجازة يوم الخميس الذي يسبقه، أما إذا صادف أحدهما يوم السبت فتكون الإجازة يوم الأحد الذي يليه.

وأصدر البنك المركزي جداول الإجازات الرسمية وأوقات العمل للمؤسسات المالية الخاضعة لرقابته وإشرافه، إضافة إلى النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة، وذلك للفترة الممتدة لأربع سنوات قادمة.

وأكد “ساما” أن هذه الجداول تهدف إلى تنظيم العمل وتوضيح المواعيد المحددة للإجازات، بما يضمن استمرارية الخدمات المالية وتوفير البدائل اللازمة لعملاء البنوك والمؤسسات المالية.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل الجداول من خلال الموقع الإلكتروني للبنك المركزي عبر الرابط: هنا.