إحباط تهريب 105 آلاف قرص محظور و31.5 كجم حشيش مخدر بجازان

الخميس ٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٨ مساءً
إحباط تهريب 105 آلاف قرص محظور و31.5 كجم حشيش مخدر بجازان
المواطن - فريق التحرير

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (105,000) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، و(31.5) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(3,100) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، واستكملت الإجراءات النظامية الأولية، وسُلّمت المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995) وعبر البريد الإلكتروني (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

