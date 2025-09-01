إحباط تهريب 180 كجم قات مخدر والإطاحة بـ 3 مخالفين بعسير

“زاتكا” تدعو مكلفيها للاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات جامعة الأميرة نورة تستحدث 6 برامج أكاديمية تخصصية هندي يكتشف أسرته الحقيقية بعد 30 عاماً من اختطافه وزير الشؤون الإسلامية يوجه بتخصيص خطبة الجمعة لحقوق كبار السن انطلاق موسم الصيد في السعودية لهذا العام سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10670.56 نقطة وزارة الصناعة والثروة المعدنية تنظم حملة للتبرع بالدم الدفاع المدني: أمطار رعدية على عدة مناطق تجنبوا مجاري السيول “الغذاء والدواء” تمنح الإذن بالتسويق لجهاز طبي متقدم للكشف عن ألزهايمر “تنظيم الإعلام” تشدّد على الالتزام بالتصنيف العمري للألعاب الإلكترونية
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (180) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، واستكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وسلموا والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.