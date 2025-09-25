Icon

إحباط تهريب 42.6 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر بجازان

الخميس ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٤٣ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان، تهريب (42.6) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

بعناصره الـ3.. رئيس وأعضاء إدارة شركة أرامكو يزورون مشروع جازان العملاق

بعناصره الـ3.. رئيس وأعضاء إدارة شركة أرامكو يزورون مشروع جازان العملاق

طلاب جازان يحققون المراكز الأولى في مسابقة الرسم والتصوير التشكيلي

طلاب جازان يحققون المراكز الأولى في مسابقة الرسم والتصوير التشكيلي

