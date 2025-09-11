Icon

تجاوز الإشارة الحمراء مخالفة وخطر يهدد السلامة Icon بدء مشروع إعادة تطوير وتوسعة جامع الشيخ محمد بن عثيمين بعنيزة Icon خارجية قطر: تصريحات نتنياهو المتهورة محاولة مشينة لتبرير الهجوم الجبان Icon ترامب: لقد توفي تشارلي كيرك العظيم الأسطوري Icon الرئيس الفلسطيني: خطاب ولي العهد يعكس الموقف التاريخي الأصيل للسعودية قيادة وشعبًا Icon عبدالعزيز بن سعود: القيادة وجهت بتسخير كافة الإمكانيات لدعم أمن قطر واستقرارها Icon قدم نفسه حاكمًا محتملًا لغزة.. السلطة الفلسطينية تعتقل سمير حليلة Icon السمنة تؤثر على 188 مليون طفل ومراهق في سن الدراسة Icon استقرار أسعار الذهب اليوم Icon وفاة وإصابات جراء تصادم بين مركبتين في الرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

إحباط تهريب 53.7 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر بجازان

الخميس ١١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٦ مساءً
إحباط تهريب 53.7 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر بجازان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (53.7) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات(995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

قد يهمّك أيضاً
فيديو.. ضبط 828 طنًا من المخدرات في 6 أشهر

فيديو.. ضبط 828 طنًا من المخدرات في 6 أشهر

ضبط مواطنين وإحباط تهريب 340 كيلو قات في تبوك وجازان

ضبط مواطنين وإحباط تهريب 340 كيلو قات في تبوك وجازان

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط 4 مخالفين للائحة مزاولي الأنشطة البحرية بعسير
السعودية اليوم

ضبط 4 مخالفين للائحة مزاولي الأنشطة البحرية...

السعودية اليوم
حرس الحدود ينقذ مواطنًا تعرض لوعكة صحية في عرض البحر بجازان
السعودية اليوم

حرس الحدود ينقذ مواطنًا تعرض لوعكة صحية...

السعودية اليوم
عملية نوعية تحبط تهريب 165 قرص محظور في جازان
السعودية اليوم

عملية نوعية تحبط تهريب 165 قرص محظور...

السعودية اليوم
حرس الحدود يقدم المساعدة لمواطن علقت مركبته بالكثبان الرملية
السعودية اليوم

حرس الحدود يقدم المساعدة لمواطن علقت مركبته...

السعودية اليوم
إحباط تهريب 105 آلاف قرص محظور و31.5 كجم حشيش مخدر بجازان
السعودية اليوم

إحباط تهريب 105 آلاف قرص محظور و31.5...

السعودية اليوم
حرس الحدود ينفّذ مبادرة لتنظيف شاطئ القحمة وقاع البحر في عسير
السعودية اليوم

حرس الحدود ينفّذ مبادرة لتنظيف شاطئ القحمة...

السعودية اليوم
حرس الحدود ينقذ طفلة من الغرق في ينبع
أخبار رئيسية

حرس الحدود ينقذ طفلة من الغرق في...

أخبار رئيسية