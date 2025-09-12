Icon

إحباط تهريب 53.7 كيلو حشيش في جازان

الجمعة ١٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٤٦ مساءً
إحباط تهريب 53.7 كيلو حشيش في جازان
المواطن - فريق التحرير

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (53.7) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

‏‎وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات(995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

