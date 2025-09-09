Icon

أبل تكشف عن iOS 26 بتجربة بصرية وذكاء اصطناعي متطور Icon إحباط تهريب 5,580 قرصًا من الإمفيتامين في جازان

إحباط تهريب 5,580 قرصًا من الإمفيتامين في جازان

الثلاثاء ٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٥١ مساءً
إحباط تهريب 5,580 قرصًا من الإمفيتامين في جازان
المواطن - فريق التحرير

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (5,580) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

‏‎وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

