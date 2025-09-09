أبل تكشف عن iOS 26 بتجربة بصرية وذكاء اصطناعي متطور إحباط تهريب 5,580 قرصًا من الإمفيتامين في جازان حافلات المدينة توفر خدمة النقل الترددي لزوار ذات نخل فيصل بن فرحان يجري اتصالًا هاتفيًّا برئيس وزراء قطر انهيار وزيرة الصحة السويدية الجديدة خلال مؤتمر صحفي ولقطات توثق الجنيه المصري يرتفع مقابل الدولار لأعلى مستوى في أكثر من عام إدانة عربية موسعة للهجوم الإسرائيلي على قطر: اعتداء آثم وسافر على السيادة التجارة تتيح الاستعلام عن بيانات الوكالات التجارية إلكترونيًا السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي الغاشم والانتهاك السافر لسيادة قطر ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًّا بأمير قطر
أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (5,580) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.