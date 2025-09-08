إحباط تهريب 65,650 قرصًا ممنوعًا في جازان الذهب اليوم يرتفع إلى مستوى قياسي سفارة السعودية لدى جورجيا للمواطنين: حدثوا صور الجوازات سهيل اليماني يزيّن سماء الشمالية القبض على قائد مركبة ارتكب مخالفة التفحيط في حديقة بالقصيم آلية التحقق من البيانات في حساب المواطن سكني يرد على استفسارات بشأن خدمة نقل المديونية الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس غويانا سلمان للإغاثة يوقّع اتفاقية تعاون لإزالة وإدارة الأنقاض في ريف دمشق احتجاز المتهمين بقتل المبتعث محمد القاسم حتى محاكمة فبراير المقبل
أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (65,650) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات(995)،وعبر البريد الإلكتروني: (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.