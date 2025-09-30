Icon

السعودية اليوم
حصاد اليوم

إحباط تهريب 80 كيلو قات في جازان

الثلاثاء ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٢٨ مساءً
إحباط تهريب 80 كيلو قات في جازان
المواطن - فريق التحرير

أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان، تهريب 80 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة الدائر، وسُلّمت لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين، عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

جموع غفيرة تشيع الشهيد دغريري في جازان

جموع غفيرة تشيع الشهيد دغريري في جازان

وفاة وإصابة 3 آخرين إثر سقوط مركبة بعارضة #جازان

وفاة وإصابة 3 آخرين إثر سقوط مركبة بعارضة #جازان

