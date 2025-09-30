إحباط تهريب 80 كيلو قات في جازان

سيارات بنصف الثمن! الصورة زرقاء أم بنفسجية؟ القبض على مخالفين لتهريبهما 260 كيلو قات في جازان شرطة الرياض تقبض على 7 أشخاص اعتدوا على حدث ضبط مخالفين لممارستهما صيد السمك دون تصريح في تبوك خطوات إصدار شهادات الوفاة للأسر الحاضنة عبر أبشر انطلاق الملتقى العلمي عن الترجمة والذكاء الاصطناعي في سيئول شروط الاشتراك في جمعية GOSI آلية تقييم الأصول في حساب المواطن التوابل الحارة تساعد على كبح الشهية وخفض السعرات الحرارية
أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان، تهريب 80 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة الدائر، وسُلّمت لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين، عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.