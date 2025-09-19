إحباط 4 محاولات لتهريب أكثر من 261 ألف حبة إمفيتامين مُخبأة في مركبات وإرساليات

أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “زاتكا” (4) محاولات لتهريب أكثر من (261) ألف حبة من مادة “الإمفيتامين” المخدرة، وإحباط (9.8) كيلوغرامات من مادة الميثامفيتامين “الشبو”، عثُر عليها مُخبأة في مركبات وإرساليات وردت إلى المملكة عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي وميناء ضباء ومنفذ البطحاء.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم “زاتكا” حمود الحربي أنه في المحاولة الأولى تمكّن جمرك ميناء ضباء من إحباط محاولة تهريب (49,929) حبة من مادة الإمفيتامين المخدرة، عُثر عليها مُخبأة في إرسالية طاولات خشبية، وفي المحاولة الثانية تمكن جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة من إحباط محاولة تهريب (20,209) حبة من مادة الإمفيتامين المخدرة، عُثر عليها مُخبأة في حقيبة أحد المسافرين القادمين إلى المملكة عبر المطار.

وأضاف الحربي أنه في المحاولة الثالثة تمكن جمرك منفذ البطحاء من إحباط محاولة تهريب (191,764) حبة من مادة الإمفيتامين، كانت مُخبأة في تجاويف أرضية إحدى الشاحنات، وأحبط الجمرك محاولة أخرى لتهريب (9.8) كيلوغرامات من مادة الميثامفيتامين “الشبو”، عُثر عليها مُخبأة في إحدى الشاحنات القادمة للمملكة عبر المنفذ.

وأفاد أنه بعد إتمام عمليات الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، وقُبض عليهم وعددهم (3) أشخاص.

وأكّد الحربي أن الهيئة ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأبرز ركائز إستراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات.

ودعا الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected]) والرقم الدولي (009661910) وتقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.