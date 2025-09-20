إخلاء آلاف الركاب من مطار دبلن لأسباب أمنية

فيصل بن فرحان: مشاركة السعودية في الجمعية العامة للأمم المتحدة تحمل رسالة السلم والعدل فعاليات متنوعة احتفاءً باليوم الوطني الـ95 للمملكة في جدة السعودية تدين وتستنكر الهجوم على مسجد حي الدرجة بمدينة الفاشر القبض على 3 أشخاص لترويجهم 9,984 قرصًا محظورًا بعسير بتوجيه الملك سلمان وولي العهد.. السعودية تدعم اقتصاد اليمن بـ 1.38 مليار ريال الحج والعمرة: 30 مليون مستخدم لتطبيق نسك من 190 دولة حول العالم 5 اشتراطات وضوابط رئيسة يجب على المنشآت والمتاجر الالتزام بها عند تنظيم المسابقات شوارع نجران وميادينها تتزين بالأعلام الخضراء احتفاءً باليوم الوطني ولي العهد يستعرض مع رئيس فرنسا نتائج مؤتمر تسوية قضية فلسطين المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني.. غدًا
أصدرت الحكومة الإيرلندية اليوم السبت، أمرًا بإخلاء آلاف الركاب من مطار دبلن إثر حالة إنذار أمني.
وأكد متحدث باسم إدارة مطار دبلن أن إخلاء المبنى جاء “إجراءً احترازيًا”، قائلًا: “أمن وسلامة ركابنا وموظفينا أولويتنا القصوى، يتم حاليًا توجيه الركاب إلى نقاط تجمع مُخصصة، ونطلب من الجميع اتباع تعليمات موظفي المطار”.
وأضاف: “قد تتأثر عمليات الرحلات مؤقتًا، وننصح الركاب بالتحقق من آخر المستجدات لدى شركات الطيران”، متابعًا: “سنُصدر المزيد من المعلومات فور توفرها”.