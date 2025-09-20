Icon

إخلاء آلاف الركاب من مطار دبلن لأسباب أمنية

السبت ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٠٥ مساءً
إخلاء آلاف الركاب من مطار دبلن لأسباب أمنية
المواطن - فريق التحرير

أصدرت الحكومة الإيرلندية اليوم السبت، أمرًا بإخلاء آلاف الركاب من مطار دبلن إثر حالة إنذار أمني.

إخلاء مطار دبلن

وأكد متحدث باسم إدارة مطار دبلن أن إخلاء المبنى جاء “إجراءً احترازيًا”، قائلًا: “أمن وسلامة ركابنا وموظفينا أولويتنا القصوى، يتم حاليًا توجيه الركاب إلى نقاط تجمع مُخصصة، ونطلب من الجميع اتباع تعليمات موظفي المطار”.

وأضاف: “قد تتأثر عمليات الرحلات مؤقتًا، وننصح الركاب بالتحقق من آخر المستجدات لدى شركات الطيران”، متابعًا: “سنُصدر المزيد من المعلومات فور توفرها”.

