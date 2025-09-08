Icon

إخلاء جوي طبي لمواطنة من قرغيزستان للسعودية

الإثنين ٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٦ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أشرفت سفارة المملكة في قرغيزستان بالمتابعة مع الجهات المعنية في الجمهورية القرغيزية على نقل مواطنة إلى المملكة عبر طائرة الاخلاء الطبي.

وقالت السفارة عبر منصة إكس إن الطائرة تابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع، وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة – حفظها الله – بالحرص على رعاية وخدمة المواطنين.

