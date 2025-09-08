إخلاء جوي طبي لمواطنة من قرغيزستان للسعودية

أشرفت سفارة المملكة في قرغيزستان بالمتابعة مع الجهات المعنية في الجمهورية القرغيزية على نقل مواطنة إلى المملكة عبر طائرة الاخلاء الطبي.

وقالت السفارة عبر منصة إكس إن الطائرة تابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع، وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة – حفظها الله – بالحرص على رعاية وخدمة المواطنين.