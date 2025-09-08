إخلاء جوي طبي لمواطنة من قرغيزستان للسعودية فتح باب القبول على وظائف رئاسة أمن الدولة وظائف شاغرة في طيران أديل وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر وظائف شاغرة في متاجر بنده وظائف شاغرة لدى مجموعة عيادات ديافيرم وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة سدايا وظائف شاغرة في شركة بترورابغ وظائف شاغرة بشركة الخطوط السعودية مسام ينزع 767 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع
أشرفت سفارة المملكة في قرغيزستان بالمتابعة مع الجهات المعنية في الجمهورية القرغيزية على نقل مواطنة إلى المملكة عبر طائرة الاخلاء الطبي.
وقالت السفارة عبر منصة إكس إن الطائرة تابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع، وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة – حفظها الله – بالحرص على رعاية وخدمة المواطنين.