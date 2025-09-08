Icon

إخلاء مبنى ركاب في مطار هيثرو بسبب مواد خطرة

الإثنين ٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٢ مساءً
إخلاء مبنى ركاب في مطار هيثرو بسبب مواد خطرة
المواطن - فريق التحرير

أخلت الجهات المختصة أحد مباني مطار هيثرو بلندن بينما تستجيب خدمات الطوارئ لما يقال إنه حادث محتمل يتعلق بمواد خطرة.

إغلاق مبنى الركاب

وقال متحدث باسم المطار: “تم إغلاق مبنى الركاب رقم 4 وإخلاؤه بينما تستجيب خدمات الطوارئ للحادث. نطلب من المسافرين عدم التوجه إلى المبنى 4، ونقدم الدعم للموجودين في الموقع. جميع المباني الأخرى تعمل بشكل طبيعي، وسنزودكم بمزيد من المعلومات بمجرد توفرها”.

وأكد متحدث باسم فرقة إطفاء لندن: “رجال الإطفاء يستجيبون لحادث محتمل يتعلق بمواد خطرة في مطار هيثرو. وقد تم نشر فرق متخصصة لإجراء تقييم للمكان، وتم إخلاء جزء من المطار كإجراء احترازي أثناء الاستجابة للحادث”.

وقالت هيئة السكك الحديدية الوطنية إن القطارات لا تتوقف في مبنى الركاب رقم 4 بمطار هيثرو بسبب “تعامل خدمات الطوارئ مع الحادث”.

