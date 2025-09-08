إخلاء مبنى ركاب في مطار هيثرو بسبب مواد خطرة

خطوات الاستعلام العام عن صلاحية تأمين المركبات عبر أبشر استدعاء 982 سخان ماء Weiju إحباط تهريب 65,650 قرصًا ممنوعًا في جازان الذهب اليوم يرتفع إلى مستوى قياسي سفارة السعودية لدى جورجيا للمواطنين: حدثوا صور الجوازات سهيل اليماني يزيّن سماء الشمالية القبض على قائد مركبة ارتكب مخالفة التفحيط في حديقة بالقصيم آلية التحقق من البيانات في حساب المواطن سكني يرد على استفسارات بشأن خدمة نقل المديونية الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس غويانا
أخلت الجهات المختصة أحد مباني مطار هيثرو بلندن بينما تستجيب خدمات الطوارئ لما يقال إنه حادث محتمل يتعلق بمواد خطرة.
وقال متحدث باسم المطار: “تم إغلاق مبنى الركاب رقم 4 وإخلاؤه بينما تستجيب خدمات الطوارئ للحادث. نطلب من المسافرين عدم التوجه إلى المبنى 4، ونقدم الدعم للموجودين في الموقع. جميع المباني الأخرى تعمل بشكل طبيعي، وسنزودكم بمزيد من المعلومات بمجرد توفرها”.
وأكد متحدث باسم فرقة إطفاء لندن: “رجال الإطفاء يستجيبون لحادث محتمل يتعلق بمواد خطرة في مطار هيثرو. وقد تم نشر فرق متخصصة لإجراء تقييم للمكان، وتم إخلاء جزء من المطار كإجراء احترازي أثناء الاستجابة للحادث”.
وقالت هيئة السكك الحديدية الوطنية إن القطارات لا تتوقف في مبنى الركاب رقم 4 بمطار هيثرو بسبب “تعامل خدمات الطوارئ مع الحادث”.