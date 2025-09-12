إخماد حريق محدود في أرض مسورة بحي العزيزية

أخمد الدفاع المدني في المدينة المنورة حريقًا محدودًا شب في أرض مسورة بحي العزيزية.

وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها بمنصة إكس أن الحريق لم يسفر عن وقوع أي إصابات.