Icon

تجاوز الإشارة الحمراء مخالفة وخطر يهدد السلامة Icon بدء مشروع إعادة تطوير وتوسعة جامع الشيخ محمد بن عثيمين بعنيزة Icon خارجية قطر: تصريحات نتنياهو المتهورة محاولة مشينة لتبرير الهجوم الجبان Icon ترامب: لقد توفي تشارلي كيرك العظيم الأسطوري Icon الرئيس الفلسطيني: خطاب ولي العهد يعكس الموقف التاريخي الأصيل للسعودية قيادة وشعبًا Icon عبدالعزيز بن سعود: القيادة وجهت بتسخير كافة الإمكانيات لدعم أمن قطر واستقرارها Icon قدم نفسه حاكمًا محتملًا لغزة.. السلطة الفلسطينية تعتقل سمير حليلة Icon السمنة تؤثر على 188 مليون طفل ومراهق في سن الدراسة Icon استقرار أسعار الذهب اليوم Icon وفاة وإصابات جراء تصادم بين مركبتين في الرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

إخماد حريق محدود في أرض مسورة بحي العزيزية

الجمعة ١٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:١٨ مساءً
إخماد حريق محدود في أرض مسورة بحي العزيزية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أخمد الدفاع المدني في المدينة المنورة حريقًا محدودًا شب في أرض مسورة بحي العزيزية.

وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها بمنصة إكس أن الحريق لم يسفر عن وقوع أي إصابات.

قد يهمّك أيضاً
إصابة شخص بصورة حرجة في حادث دهس بسكاكا

إصابة شخص بصورة حرجة في حادث دهس بسكاكا

حريق بمحطة وقود في حي العزيزية بالأحساء

حريق بمحطة وقود في حي العزيزية بالأحساء

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد