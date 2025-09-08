إسبانيا تُعلن 9 إجراءات لوقف الإبادة في غزة

ضبط 4 مخالفين للائحة مزاولي الأنشطة البحرية بعسير شواطئ جازان.. تجربة استثنائية في أحضان الطبيعة القبض على مقيمين لترويجهما 17 كجم من الشبو بالرياض احتراق سيارة كهربائية ومقتل 3 أشخاص في ألمانيا لقاح روسي جديد لعلاج السرطان وزراء خارجية اللجنة العربية الإسلامية بشأن غزة: نرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم ارتفاع جديد.. سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين وزير الحج والعمرة يبدأ زيارة رسمية إلى تركيا ارتفاع ضحايا الأمطار الموسمية في باكستان إلى 1954 قتيلاً ومصاباً بدء استقبال طلبات تراخيص الحراسة الأمنية المدنية الخاصة
أعلنت إسبانيا اليوم، سلسلة إجراءات “لوضع حد للإبادة الجماعية في غزة”، تشمل فرض حظر على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل ومنع السفن، التي تحمل الوقود للجيش الإسرائيلي من استخدام موانئ البلاد.
وأكَّد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في -بيان تلفزيوني- من مقر الحكومة في مدريد، أن حكومته قررت اتّخاذ خطوات جديدة، وتنفيذ تسعة إجراءات إضافية فورية لوضع حد للإبادة الجماعية في غزة وملاحقة مرتكبيها، ودعم السكان الفلسطينيين.