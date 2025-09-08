Icon

إسبانيا تُعلن 9 إجراءات لوقف الإبادة في غزة

الإثنين ٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:١١ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت إسبانيا اليوم، سلسلة إجراءات “لوضع حد للإبادة الجماعية في غزة”، تشمل فرض حظر على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل ومنع السفن، التي تحمل الوقود للجيش الإسرائيلي من استخدام موانئ البلاد.

وأكَّد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في -بيان تلفزيوني- من مقر الحكومة في مدريد، أن حكومته قررت اتّخاذ خطوات جديدة، وتنفيذ تسعة إجراءات إضافية فورية لوضع حد للإبادة الجماعية في غزة وملاحقة مرتكبيها، ودعم السكان الفلسطينيين.

