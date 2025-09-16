إسرائيل: اجتياح غزة بريًا بدأ

وسط نزوح كثيف من مدينة غزة، مع تحذيرات جديدة للجيش الإسرائيلي، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن قواته “بدأت عملية عسكرية متصاعدة في غزة”

كما شدد على أن “الجيش وصل إلى مرحلة الحسم في غزة”، حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

بدوره أكد مسؤول عسكري إسرائيلي بدء المرحلة الرئيسية من “العمليات البرية بمدينة غزة”.

وأوضحت مصادر عسكرية أن القوات الإسرائيلية دخلت مشارف المدينة، حسبما نقلت هيئة البث الإسرائيلية.

كما لفتت إلى أن فرقتين بالجيش بدأت منذ أمس بالتحرك نحو احتلال مدينة غزة.

إلى ذلك، أعلن رئيس الكنيست، أمير أوحانا، أن “الهجوم البري على غزة بدأ”.

من جهته، حذر الجيش الإسرائيلي من أن “البقاء في مدينة غزة يعرض سكانها للخطر”. وأكد المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي في منشور على إكس اليوم الثلاثاء، أن المدينة تعتبر “منطقة قتال خطيرة”.

كما حث القاطنين في غزة إلى “الانتقال في أسرع وقت ممكن عبر شارع الرشيد إلى جنوب وادي غزة عبر المركبات أو سيرًا على الأقدام”. وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن 40% من سكان مدينة غزة نزحوا.

في المقابل، نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بهذا الهجوم، وطالبت في بيان بتدخل دولي عاجل لحماية المدنيين في غزة.