Icon

الإمارات وقطر والبحرين يخفضون أسعار الفائدة 25 نقطة أساس Icon ترامب في بريطانيا.. استقبال تاريخي واحتجاجات شعبية Icon مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة استقدام تم استخدامها Icon تنبيه من أتربة مثارة ورياح نشطة على الحدود الشمالية Icon لأول مرة.. توصية عالمية بأدوية التخسيس لعلاج السمنة Icon اتفاقية الدفاع الإستراتيجي بين السعودية وباكستان.. تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء Icon النصر يسحق استقلال دوشنبه الطاجيكي بخماسية نظيفة Icon في قبضة الأمن.. 4 مواطنين روجوا الحشيش في تبوك Icon لقاح الإنفلونزا الموسمية يخفف الأعراض ويقلل المضاعفات Icon الأهلي والهلال في قمة الجولة الثالثة من دوري روشن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

إسرائيل: اجتياح غزة بريًا بدأ

الثلاثاء ١٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٥ صباحاً
إسرائيل: اجتياح غزة بريًا بدأ
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وسط نزوح كثيف من مدينة غزة، مع تحذيرات جديدة للجيش الإسرائيلي، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن قواته “بدأت عملية عسكرية متصاعدة في غزة”

كما شدد على أن “الجيش وصل إلى مرحلة الحسم في غزة”، حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

قد يهمّك أيضاً
فريق سعودي يصل مصر لبحث آلية إيصال مساعدات المملكة لغزة

فريق سعودي يصل مصر لبحث آلية إيصال مساعدات المملكة لغزة

إسرائيل تقصف غزة رداً على صواريخ حماس أثناء جنازة شارون

إسرائيل تقصف غزة رداً على صواريخ حماس أثناء جنازة شارون

بدوره أكد مسؤول عسكري إسرائيلي بدء المرحلة الرئيسية من “العمليات البرية بمدينة غزة”.

وأوضحت مصادر عسكرية أن القوات الإسرائيلية دخلت مشارف المدينة، حسبما نقلت هيئة البث الإسرائيلية.

كما لفتت إلى أن فرقتين بالجيش بدأت منذ أمس بالتحرك نحو احتلال مدينة غزة.

إلى ذلك، أعلن رئيس الكنيست، أمير أوحانا، أن “الهجوم البري على غزة بدأ”.

من جهته، حذر الجيش الإسرائيلي من أن “البقاء في مدينة غزة يعرض سكانها للخطر”. وأكد المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي في منشور على إكس اليوم الثلاثاء، أن المدينة تعتبر “منطقة قتال خطيرة”.

كما حث القاطنين في غزة إلى “الانتقال في أسرع وقت ممكن عبر شارع الرشيد إلى جنوب وادي غزة عبر المركبات أو سيرًا على الأقدام”. وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن 40% من سكان مدينة غزة نزحوا.

في المقابل، نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بهذا الهجوم، وطالبت في بيان بتدخل دولي عاجل لحماية المدنيين في غزة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

101 شهيد جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم
العالم

101 شهيد جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع...

العالم
السعودية ترحب بنتائج تقرير أممي بشأن ارتكاب الاحتلال لجرائم إبادة جماعية في غزة
أخبار رئيسية

السعودية ترحب بنتائج تقرير أممي بشأن ارتكاب...

أخبار رئيسية
جيش الاحتلال يستعد لبدء الاجتياح البري لغزة
العالم

جيش الاحتلال يستعد لبدء الاجتياح البري لغزة

العالم
الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على إسرائيل لوقف حرب غزة
العالم

الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على إسرائيل...

العالم
اليونيسف: 26 ألف طفل في غزة بحاجة إلى العلاج الفوري
العالم

اليونيسف: 26 ألف طفل في غزة بحاجة...

العالم