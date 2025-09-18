إصدار 4218 ترخيص تخفيضات لـ3.5 ملايين منتج بمناسبة اليوم الوطني

وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية تمديد فترة التسجيل بجائزة المعلم المتميز في المدينة المنورة نيوم يفوز على الأخدود بهدف دون رد وظائف شاغرة بـ فروع الهيئة الملكية وظائف شاغرة في جامعة الملك عبدالله لمواجهة إنفيديا.. هواوي تطرح أقوى معالجات ذكاء اصطناعي الخزانة الأمريكية تعتزم بيع سندات طويلة الأجل بـ183 مليار دولار القوات السعودية والقوات البرية الأمريكية تختتمان مناورات الرمال الحمراء وظائف شاغرة لدى شركة مطارات جدة
أصدرت وزارة التجارة 4218 ترخيصًا للتخفيضات والعروض الترويجية للمنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية في جميع مناطق المملكة بمناسبة اليوم الوطني الـ95 للمملكة منذ بداية موسم التخفيضات، الذي يمتد حتى نهاية شهر سبتمبر 2025.
وشملت تراخيص التخفيضات أكثر من (3.5) ملايين منتج من مختلف السلع والمنتجات من أبرزها: المواد الغذائية، والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، والعطور، والهواتف الذكية، والملابس الرجالية والنسائية وملابس الأطفال.
وحثت الوزارة المستهلكين على التحقق من نظامية وصحة التخفيضات والعروض التجارية، من خلال مسح “باركود” الترخيص، والتحقق من سياسة الاستبدال والاسترجاع لدى المنشأة أو المتجر الإلكتروني، والاحتفاظ بفواتير الشراء؛ لضمان، وحفظ حقوق المستهلك.