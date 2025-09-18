إصدار 4218 ترخيص تخفيضات لـ3.5 ملايين منتج بمناسبة اليوم الوطني

Icon

الخميس ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٠٠ مساءً
المواطن - واس

أصدرت وزارة التجارة 4218 ترخيصًا للتخفيضات والعروض الترويجية للمنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية في جميع مناطق المملكة بمناسبة اليوم الوطني الـ95 للمملكة منذ بداية موسم التخفيضات، الذي يمتد حتى نهاية شهر سبتمبر 2025.

وشملت تراخيص التخفيضات أكثر من (3.5) ملايين منتج من مختلف السلع والمنتجات من أبرزها: المواد الغذائية، والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، والعطور، والهواتف الذكية، والملابس الرجالية والنسائية وملابس الأطفال.

وحثت الوزارة المستهلكين على التحقق من نظامية وصحة التخفيضات والعروض التجارية، من خلال مسح “باركود” الترخيص، والتحقق من سياسة الاستبدال والاسترجاع لدى المنشأة أو المتجر الإلكتروني، والاحتفاظ بفواتير الشراء؛ لضمان، وحفظ حقوق المستهلك.

