إضافة خدمة الشحن “FM1” إلى ميناء جدة الإسلامي

أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” إضافة شركة “WAN HAl LINE” خدمة الشحن الملاحية الجديدة “FM1” إلى ميناء جدة الإسلامي، مما يُسهم في تعزيز تنافسية الموانئ السعودية على خارطة النقل البحري، ودعم انسيابية حركة التجارة، وتوسيع الفرص التجارية، ودعم الصادرات الوطنية.

وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء جدة الإسلامي، بـ(10) موانئ إقليمية وعالمية تشمل شنغهاي، ونينغبو، ونانشا، وشيكو، في الصين، وكلانج بماليزيا، والعقبة بالأردن، والسخنة، والإسكندرية بمصر، وإزميت، وإسطنبول في تركيا بطاقة استيعابية تصل إلى (4,532) حاوية قياسية.

ويأتي ذلك ضمن جهود “موانئ” لتعزيز تصنيف المملكة في مؤشرات الأداء العالمية، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية بميناء جدة الإسلامي، بما يدعم حركة الصادرات الوطنية، تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا، ومحور ربط القارات الثلاث.

يُذكر أن ميناء جدة الإسلامي يُعد الأكبر على ساحل البحر الأحمر، بفضل موقعه الإستراتيجي، واحتوائه على (62) رصيفًا متعدد الأغراض، مما يمنحه مكانة محورية على المستويين الإقليمي والدولي، ويسهم بدور فاعل في تعزيز ريادة المملكة في القطاع البحري.