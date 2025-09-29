Icon

القبض على شخص لتهريبه 60 كيلوجرامًا من القات المخدر بجازان Icon محمد بن زايد يصل القاهرة ويلتقي السيسي Icon إعصار بوالوي يحصد أرواح 24 شخصًا في الفلبين Icon ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين Icon وفاة وإصابة 22 شخصًا بحادث مروع في مصر.. السبب فلاشة Icon التأمينات الاجتماعية: 6 خطوات للإبلاغ عن إصابات العمل Icon رصد طائر “الصرد المُقنّع” في شمال السعودية Icon “ورث” يعيد تعريف الفنون التقليدية السعودية بمؤتمر الاستثمار الثقافي Icon حساب المواطن يوضح الأصول القابلة للتقييم Icon سبيس إكس الأمريكية تُطلق 28 قمرًا جديدًا  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
التابعة لشركة "WAN HAl LINE" لتعزيز ربط المملكة بـ10 موانئ إقليمية وعالمية

إضافة خدمة الشحن “FM1” إلى ميناء جدة الإسلامي

الإثنين ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٠٣ مساءً
إضافة خدمة الشحن “FM1” إلى ميناء جدة الإسلامي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” إضافة شركة “WAN HAl LINE” خدمة الشحن الملاحية الجديدة “FM1” إلى ميناء جدة الإسلامي، مما يُسهم في تعزيز تنافسية الموانئ السعودية على خارطة النقل البحري، ودعم انسيابية حركة التجارة، وتوسيع الفرص التجارية، ودعم الصادرات الوطنية.

وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء جدة الإسلامي، بـ(10) موانئ إقليمية وعالمية تشمل شنغهاي، ونينغبو، ونانشا، وشيكو، في الصين، وكلانج بماليزيا، والعقبة بالأردن، والسخنة، والإسكندرية بمصر، وإزميت، وإسطنبول في تركيا بطاقة استيعابية تصل إلى (4,532) حاوية قياسية.

قد يهمّك أيضاً
إيقاف شحنة مخللات مخالفة عبر ميناء جدة

إيقاف شحنة مخللات مخالفة عبر ميناء جدة

منطقة لوجستية متكاملة بميناء جدة الإسلامي باستثمارات 175 مليون ريال

منطقة لوجستية متكاملة بميناء جدة الإسلامي باستثمارات 175 مليون ريال

ويأتي ذلك ضمن جهود “موانئ” لتعزيز تصنيف المملكة في مؤشرات الأداء العالمية، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية بميناء جدة الإسلامي، بما يدعم حركة الصادرات الوطنية، تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا، ومحور ربط القارات الثلاث.

يُذكر أن ميناء جدة الإسلامي يُعد الأكبر على ساحل البحر الأحمر، بفضل موقعه الإستراتيجي، واحتوائه على (62) رصيفًا متعدد الأغراض، مما يمنحه مكانة محورية على المستويين الإقليمي والدولي، ويسهم بدور فاعل في تعزيز ريادة المملكة في القطاع البحري.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد