إطلاق أطلس السياحة الزراعية لتعزيز التنمية الريفية في السعودية

أعلن المتحدث الرسمي لبرنامج “ريف السعودية”، ماجد بن عبيد البريكان، عن الانتهاء من إعداد أطلس السياحة الزراعية بالتعاون مع الهيئة السعودية للسياحة، في خطوة تعكس تكامل الجهود الوطنية لتنمية الأرياف والمناطق الريفية في السعودية.
وقال البريكان إن الأطلس يأتي عبر منصة رقمية تفاعلية تهدف إلى دعم السياحة الريفية، وتسهيل الوصول إلى الأنشطة والمزارع، بما يساهم في إبراز مقومات الأرياف السعودية وفتح آفاق جديدة للتنمية.
وأضاف أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تسويق المنتجات الريفية الأصيلة وفتح أسواق وفرص عمل جديدة لأبناء المناطق الريفية، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنويع الاقتصاد وتمكين المجتمعات المحلية.
