Icon

إطلاق أطلس السياحة الزراعية لتعزيز التنمية الريفية في السعودية Icon انقطاع مفاجئ لخدمات جوجل ويوتيوب في تركيا ودول أوروبية Icon وفاة وإصابة 38.. قطار يخرج عن مساره ويصطدم بمبنى في البرتغال Icon ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس Icon مشروع مسام ينزع 968 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع Icon التجارة توضح الجهات المسموح لها بتأسيس الشركات غير الربحية Icon الغذاء والدواء: إحالة مقيم في الدمام إلى النيابة العامة Icon مركز “الغطاء النباتي” يجمع 80 طنًّا من البذور خلال 2025 Icon تنظيم الإعلام تلزم روبلوكس بإيقاف المحادثات الصوتية والكتابية ورقابة المحتوى Icon بدء أعمال السجل العقاري في 19 حيًا بمنطقتي الرياض والشرقية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بالتعاون مع الهيئة السعودية للسياحة

إطلاق أطلس السياحة الزراعية لتعزيز التنمية الريفية في السعودية

الخميس ٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٠٢ مساءً
إطلاق أطلس السياحة الزراعية لتعزيز التنمية الريفية في السعودية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن المتحدث الرسمي لبرنامج “ريف السعودية”، ماجد بن عبيد البريكان، عن الانتهاء من إعداد أطلس السياحة الزراعية بالتعاون مع الهيئة السعودية للسياحة، في خطوة تعكس تكامل الجهود الوطنية لتنمية الأرياف والمناطق الريفية في السعودية.

إطلاق أطلس السياحة الزراعية

وقال البريكان إن الأطلس يأتي عبر منصة رقمية تفاعلية تهدف إلى دعم السياحة الريفية، وتسهيل الوصول إلى الأنشطة والمزارع، بما يساهم في إبراز مقومات الأرياف السعودية وفتح آفاق جديدة للتنمية.

قد يهمّك أيضاً
هل دعم برنامج ريف لـ الأسر الريفية المنتجة مسترد؟

هل دعم برنامج ريف لـ الأسر الريفية المنتجة مسترد؟

ريف: الضمان الاجتماعي لا يؤثر على البرنامج

ريف: الضمان الاجتماعي لا يؤثر على البرنامج

وأضاف أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تسويق المنتجات الريفية الأصيلة وفتح أسواق وفرص عمل جديدة لأبناء المناطق الريفية، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنويع الاقتصاد وتمكين المجتمعات المحلية.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

برنامج ريف: صرف الدعم يستمر حتى هذا الموعد
السعودية اليوم

برنامج ريف: صرف الدعم يستمر حتى هذا...

السعودية اليوم