إطلاق أول مستشار بالذكاء الاصطناعي

أطلقت المنصة العالمية الرائدة لتداول العملات الرقمية BingX أول مستشار لتداول العملات الرقمية في العالم يعمل بالذكاء الاصطناعي “BingX AI Master”.

ويمثل حل الذكاء الاصطناعي الجديد إنجازاً رئيسياً لإثراء تجارب التداول الذكية القائمة على المستخدم أولاً، وتعزيز سهولة الوصول إليها، بما يرسي معايير جديدة للابتكار في إدارة الأصول الرقمية.

مستشار بالذكاء الاصطناعي

ويأتي إطلاق “AI Master” مع استمرار تسارع الطلب العالمي على الحلول المالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن ينمو سوق منصات التداول بالذكاء الاصطناعي من 13.52 مليار دولار (49 مليار درهم) في عام 2025 إلى نحو 69.95 مليار دولار (256 مليار درهم) بحلول عام 2034، ما يعكس الأهمية المتزايدة للأتمتة الذكية في القطاع المالي.

وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، برزت دولة الإمارات كمحرك رئيسي لابتكارات الذكاء الاصطناعي. فقد حلّت مؤخراً في المرتبة الخامسة عالمياً ضمن مؤشر الذكاء الاصطناعي لعام 2024 الصادر عن جامعة ستانفورد، متفوقةً على عدة اقتصادات كبرى.

ويؤكد هذا الإنجاز على رؤية الدولة الطموحة في تصدر مشهد التقنيات النوعية. وبخلاف المكانة العالمية المرموقة، فإن تركيز الدولة الاستراتيجي على الذكاء الاصطناعي يسهم بالفعل في إعادة تشكيل قطاعات حيوية، من بينها تداول العملات الرقمية، ما يرسّخ مكانتها في طليعة التمويل الرقمي عالمياً.

المزايا الرئيسية تشمل:

استراتيجية ذكية: وصول على مدار الساعة إلى مصادر معلومات قيّمة عبر محادثات آنية تعتمد على أكثر من 1000 استراتيجية مستوحاة من خمسة من أبرز الخبراء العالميين.

تنبيهات استثمارية في الوقت المناسب: تنبيهات فورية تُبقي المستخدمين على اطلاع دائم بحالة استراتيجياتهم المدعومة بالذكاء الاصطناعي وحركتها وتطورها.

اختبارات رجعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي: تحديثات مستمرة على مدار الساعة مستندة إلى بيانات واستراتيجيات تم اختبارها مسبقاً بالذكاء الاصطناعي.

تنفيذ مبسّط: أوامر شراء وبيع سلسة تتكيف ديناميكياً مع تقلبات السوق، مع منح المستخدم المرونة الكاملة في كل مرحلة.

مراجعة بالذكاء الاصطناعي وفق معايير الشفافية: مراجعة وفق معايير الشفافية للأداء والنتائج والسجلات تتيح للمستخدمين تحسين استراتيجياتهم وتنمية مهاراتهم عبر رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي.