يُغطي الدليل ثلاثة مسارات رئيسة

إطلاق النسخة المحدثة لدليل الشروط الصحية والسلامة في المساكن الجماعية للأفراد

الخميس ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٣٠ مساءً
إطلاق النسخة المحدثة لدليل الشروط الصحية والسلامة في المساكن الجماعية للأفراد
المواطن - واس

أطلقت وزارة البلديات والإسكان النسخة المحدثة لدليل الشروط الصحية والفنية والسلامة في المساكن الجماعية للأفراد، في إطار جهودها لتنظيم هذا النوع من المساكن وتوحيد ضوابطها، بما يُسهم في توفير بيئة سكنية آمنة وصحية تراعي متطلبات القاطنين، وتدعم جودة الحياة في مدن المملكة.

ويُغطي الدليل ثلاثة مسارات رئيسة، أولها الشروط الصحية التي تركز على ضمان توافر المقومات الأساسية للحفاظ على بيئة سليمة، وتشمل التهوية والنظافة وتوفير الخدمات الأساسية التي تضمن الصحة العامة للقاطنين، أما المسار الثاني فيتمثل في الاشتراطات الفنية، التي تحدد متطلبات الموقع والتصميم والتنفيذ بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح المعتمدة، ويضمن الاستخدام الأمثل للمرافق بما يلبي الاحتياجات ويعزز كفاءة التشغيل.

ويعالج المسار الثالث معايير السلامة، حيث ينص على الالتزام بوسائل الوقاية وأنظمة الإنذار والحماية من المخاطر، إلى جانب توفير المتطلبات الضرورية التي تكفل سلامة الأرواح والممتلكات.

وأكَّدت الوزارة أن إصدار النسخة المحدثة يُعد خطوة مهمة نحو تطوير الإطار التنظيمي للمساكن الجماعية للأفراد، ويسهم في رفع مستوى الامتثال وضمان بيئة سكنية أكثر أمانًا وملاءمة، مشددةً على أن هذه الجهود تأتي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مدن مستدامة تراعي جودة الحياة وتضع سلامة الإنسان في مقدمة الأولويات.

وتعمل وزارة البلديات والإسكان بشكل مستمر على تحديث الاشتراطات البلدية وتطوير أدلتها الصحية والفنية ومعايير السلامة؛ بهدف تنظيم مختلف الأنشطة والخدمات، وتوحيد الضوابط، وتوفير بيئة حضرية آمنة وصحية تراعي جودة الحياة وتعزز جاذبية المدن، وذلك ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويمكن الاطّلاع على الدليل من خلال زيارة الرابط الآتي: هنا.

