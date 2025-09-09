Icon

لتعزيز سرعة الاستجابة للتعامل مع المخالفات البيئية

إطلاق خدمة “بلاغ بيئي” عبر تطبيق توكلنا

الثلاثاء ٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٤٣ مساءً
إطلاق خدمة “بلاغ بيئي” عبر تطبيق توكلنا
المواطن - فريق التحرير

أطلق المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي خدمة البلاغ البيئي عبر تطبيق توكلنا، تماشيًا مع تعزيز التحول الرقمي؛ لتسهيل وصول مختلف الفئات، وتعزيز سرعة الاستجابة للتعامل مع المخالفات البيئية.

إطلاق خدمة بلاغ بيئي

وأوضح المتحدث الرسمي للمركز سعد المطرفي أن خدمة “بلاغ بيئي” تهدف إلى تمكين الجميع من الإبلاغ بشكل فوري عن أي ممارسات أو مخالفات تضر بالأوساط البيئية مثل: التلوث أو التخلص غير المشروع من النفايات بمختلف أنواعها، مشيرًا إلى أن هذه الخدمة تعد جزءًا أساسًا من جهود المركز في رفع الوعي البيئي، وتعزيز مشاركة المجتمع في حماية الأوساط البيئية.

يُذكر أن المركز تجاوب في النصف الأول من عام 2025 مع أكثر من 4200 بلاغٍ بيئيٍ، ارتبط أغلبها بتجاوزات أو ممارسات محتملة قد تؤثر على جودة الهواء أو الماء أو التربة في مختلف مناطق المملكة.

ودعا المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التفاعل والإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بيئية من خلال تطبيق توكلنا أو الاتصال على الرقم الموحد 988.

