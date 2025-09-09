إطلاق خدمة “بلاغ بيئي” عبر تطبيق توكلنا إطلاق أول وحدة تخزين عائمة لتزويد السفن بالوقود بميناء جدة الإسلامي القبض على 22 مخالفاً لهريبهم 320 كيلوجرامًا من القات المخدر بجازان الرميان: صندوق الاستثمارات يعلن قريباً استراتيجيته طويلة الأجل التجارة تستدعي 258 خرطوم مياه هيدروتك Hydrotech الأمم المتحدة تدعو لتوفير 139 مليون دولار لمتضرري زلزال أفغانستان مبادرة لإنشاء 650 متجراً إلكترونيًا للمشاريع الصغيرة مجانًا نيابة عن الملك سلمان.. ولي العهد يُلقي الخطاب السنوي لافتتاح أعمال مجلس الشورى غدًا مشاهد مذهلة لسيول وادي لومة في تهامة الباحة النصر بطلًا لكأس السوبر السعودي للسيدات
أطلق المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي خدمة البلاغ البيئي عبر تطبيق توكلنا، تماشيًا مع تعزيز التحول الرقمي؛ لتسهيل وصول مختلف الفئات، وتعزيز سرعة الاستجابة للتعامل مع المخالفات البيئية.
وأوضح المتحدث الرسمي للمركز سعد المطرفي أن خدمة “بلاغ بيئي” تهدف إلى تمكين الجميع من الإبلاغ بشكل فوري عن أي ممارسات أو مخالفات تضر بالأوساط البيئية مثل: التلوث أو التخلص غير المشروع من النفايات بمختلف أنواعها، مشيرًا إلى أن هذه الخدمة تعد جزءًا أساسًا من جهود المركز في رفع الوعي البيئي، وتعزيز مشاركة المجتمع في حماية الأوساط البيئية.
يُذكر أن المركز تجاوب في النصف الأول من عام 2025 مع أكثر من 4200 بلاغٍ بيئيٍ، ارتبط أغلبها بتجاوزات أو ممارسات محتملة قد تؤثر على جودة الهواء أو الماء أو التربة في مختلف مناطق المملكة.
ودعا المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التفاعل والإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بيئية من خلال تطبيق توكلنا أو الاتصال على الرقم الموحد 988.