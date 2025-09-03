أعلنت شركة مواصلات جدة، عن إطلاق مسار جديد لحافلات جدة يربط شمال المدينة بوجهة الجوهرة ومدينة الملك عبدالله الرياضية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز شبكة النقل وتحسين جودة الحياة في المدينة.

وأوضحت أن المسار الجديد سيخدم أحياء المروة والكوثر والحمدانية عبر (50) رحلة يوميًا تبدأ من الساعة 5:30 صباحًا وحتى 11:30 مساءً.

ويعمل هذا المسار الجديد على ربط الأحياء السكنية بالمراكز الحيوية والوجهات الترفيهية والرياضية، إضافةً إلى الإسهام في تقليل الازدحام المروري وتشجيع الاعتماد على وسائل النقل الجماعي.

وأكدت شركة مواصلات جدة أن هذه الخطوة تمثل امتدادًا لجهودها في توفير خدمات حديثة تدعم مستهدفات جودة الحياة وتواكب تطلعات سكان جدة وزوارها، مشيرةً إلى أن الحافلات مجهزة لتلبية احتياجات الركاب وتوفير تجربة مريحة وآمنة.