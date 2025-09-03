Icon

القبض على 3 مقيمين لترويجهم الحشيش والإمفيتامين بالمدينة المنورة Icon إطلاق مسار جديد لحافلات جدة Icon فيصل بن فرحان يتلقى رسالة خطية من نظيره العراقي Icon محمد بن زايد يغادر الرياض وولي العهد في مقدمة مودعيه Icon "التخصصي" ينجح في علاج أول مريضة باستخدام الخلايا التائية المصنّعة محليًا Icon مركز "طيف عزيز" غير الربحي يحصل على اعتماد دولي مرموق Icon ولي العهد يستقبل محمد بن زايد ويستعرضان العلاقات وتطورات الأحداث الإقليمية Icon فاجعة جبل مرة.. أسوأ الكوارث الطبيعية في تاريخ السودان الحديث Icon زلزال أفغانستان.. فناء قرى بأكملها وعائلات دُفنت تحت الركام Icon طيران ناس يتسلم سادس طائرة جديدة من طراز A320neo خلال 2025 Icon

الأربعاء ٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٣٧ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت شركة مواصلات جدة، عن إطلاق مسار جديد لحافلات جدة يربط شمال المدينة بوجهة الجوهرة ومدينة الملك عبدالله الرياضية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز شبكة النقل وتحسين جودة الحياة في المدينة.

وأوضحت أن المسار الجديد سيخدم أحياء المروة والكوثر والحمدانية عبر (50) رحلة يوميًا تبدأ من الساعة 5:30 صباحًا وحتى 11:30 مساءً.
ويعمل هذا المسار الجديد على ربط الأحياء السكنية بالمراكز الحيوية والوجهات الترفيهية والرياضية، إضافةً إلى الإسهام في تقليل الازدحام المروري وتشجيع الاعتماد على وسائل النقل الجماعي.

وأكدت شركة مواصلات جدة أن هذه الخطوة تمثل امتدادًا لجهودها في توفير خدمات حديثة تدعم مستهدفات جودة الحياة وتواكب تطلعات سكان جدة وزوارها، مشيرةً إلى أن الحافلات مجهزة لتلبية احتياجات الركاب وتوفير تجربة مريحة وآمنة.

 

