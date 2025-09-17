Icon

إطلاق منصة “تَبيّن”.. خطوة إستراتيجية جديدة نحو مستقبل رقمي قائم على البيانات

الأربعاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٢٠ مساءً
إطلاق منصة “تَبيّن”.. خطوة إستراتيجية جديدة نحو مستقبل رقمي قائم على البيانات
المواطن - فريق التحرير

أعلنت شركة تكامل القابضة إحدى الشركات الحكومية التابعة لمنظومة العمل والتنمية الاجتماعية عن إطلاق منصة “تَـبـيّـن”، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر ” Money20/20″ المقام في مدينة الرياض، في إطار جهودها المستمرة لدعم التحول الرقمي وتمكين مختلف القطاعات من الاستفادة من البيانات كخدمة.

وتهدف المنصة إلى تمكين الشركات والجهات من الوصول إلى حلول بيانات متكاملة ومخصصة، تدعم أتمتة العمليات وتعزز اتخاذ القرارات المبنية على البيانات، كما تسهم في رفع جودة الخدمات، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتطوير تجربة العملاء.
وأكدت شركة تكامل أن إطلاق “تَـبـيّـن” يمثل خطوة إستراتيجية تعكس التزامها بتعزيز مكانة المملكة مركزًا إقليميًا رائدًا في مجال البيانات والابتكار الرقمي، وبناء اقتصاد معرفي قائم على الحلول الذكية.

مستقبل رقمي قائم على البيانات

وفي هذا السياق، قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة تكامل القابضة فوزان المهيدب: “إطلاق منصة تَـبـيّـن يعكس التزامنا بتقديم حلول مبتكرة تعزز قدرة مختلف القطاعات على الاستفادة من حلول البيانات بشكل موثوق وسريع، بما يحقق التكامل الرقمي بين أصحاب العلاقة ويدعم التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة، كما أن المنصة تمثل خطوة إستراتيجية نحو المستقبل الرقمي، حيث تصبح البيانات ركيزة أساسية لتمكين القطاعات الرئيسية من تطوير خدمات عالية الجودة قائمة على البيانات”.

وتُعد تكامل إحدى الشركات الوطنية الرائدة في تقديم الحلول الرقمية والخدمات المبتكرة، وقد أسهمت عبر منصاتها ومنتجاتها الرقمية – مثل قوى، أجير، مساند، العمل الحر – في تمكين سوق العمل السعودي، وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية والخاصة، إضافة إلى دعم التحول الرقمي في قطاعات حيوية مختلفة.

وبإطلاق “تَـبـيّـن”، تؤكد تكامل استمرارها في مسيرة الابتكار والتحول الرقمي، واضعة البيانات في صميم خططها المستقبلية نحو تعزيز التنافسية وخلق فرص تنموية واعدة.

