إعصار بوالوي يحصد أرواح 24 شخصًا في الفلبين ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين وفاة وإصابة 22 شخصًا بحادث مروع في مصر.. السبب فلاشة التأمينات الاجتماعية: 6 خطوات للإبلاغ عن إصابات العمل رصد طائر “الصرد المُقنّع” في شمال السعودية “ورث” يعيد تعريف الفنون التقليدية السعودية بمؤتمر الاستثمار الثقافي حساب المواطن يوضح الأصول القابلة للتقييم سبيس إكس الأمريكية تُطلق 28 قمرًا جديدًا التخصصات الصحية تُطلق برنامج متابعة التدريب TTS الحصيني يتوقع: انصراف الحر تدريجيًا وبداية موسم الأمطار خلال أيام
ارتفعت حصيلة ضحايا إعصار “بوالوي” في الفلبين إلى 24 شخصًا، بعدما ضرب جزرًا وسط البلاد قبل أن ينتقل إلى فيتنام.
وأوضح مكتب نائب مدير الدفاع المدني الفلبيني رافايليتو أليخاندرو، أن إعصار “بوالوي” أودى بعشرة أشخاص في محافظة بيليران وتسعة في ماساباتي وأربعة في سامار وشخص في محافظة لايتي الجنوبية, مبينًا أن معظم الضحايا إما غرقوا أو أصيبوا جراء الحطام.
أسفر عن مقتل وإصابة العشرات حتى اللحظة.. إعصار "بوالوي" يضرب فيتنام والحكومة تجلي عشرات آلاف السكان #فيتنام#الحدث pic.twitter.com/7D7qfqqFdT
— ا لـحـدث (@AlHadath) September 29, 2025