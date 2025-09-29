إعصار بوالوي يحصد أرواح 24 شخصًا في الفلبين

ارتفعت حصيلة ضحايا إعصار “بوالوي” في الفلبين إلى 24 شخصًا، بعدما ضرب جزرًا وسط البلاد قبل أن ينتقل إلى فيتنام.

وأوضح مكتب نائب مدير الدفاع المدني الفلبيني رافايليتو أليخاندرو، أن إعصار “بوالوي” أودى بعشرة أشخاص في محافظة بيليران وتسعة في ماساباتي وأربعة في سامار وشخص في محافظة لايتي الجنوبية, مبينًا أن معظم الضحايا إما غرقوا أو أصيبوا جراء الحطام.