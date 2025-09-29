Icon

العالم
حصاد اليوم

إعصار بوالوي يحصد أرواح 24 شخصًا في الفلبين

الإثنين ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:١٢ مساءً
المواطن - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة ضحايا إعصار “بوالوي” في الفلبين إلى 24 شخصًا، بعدما ضرب جزرًا وسط البلاد قبل أن ينتقل إلى فيتنام.

وأوضح مكتب نائب مدير الدفاع المدني الفلبيني رافايليتو أليخاندرو، أن إعصار “بوالوي” أودى بعشرة أشخاص في محافظة بيليران وتسعة في ماساباتي وأربعة في سامار وشخص في محافظة لايتي الجنوبية, مبينًا أن معظم الضحايا إما غرقوا أو أصيبوا جراء الحطام.

