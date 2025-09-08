إعصار تاباه يصل جنوب الصين شاهد.. عاصفة تقتلع شجرة بمحايل عسير 3 سلوكيات سلبية تسبب النزلات المعوية ترامب: سنتوصل إلى اتفاق بشأن غزة قريبًا جدًا أمطار غزيرة على عسير تستمر حتى الـ 8 مساء خلال 48 ساعة.. إيداع دعم حساب المواطن للدفعة الـ 94 الأنشطة غير النفطية تنمو بنسبة 4.6% في الربع الثاني 2025 درجات الحرارة.. الدمام الأعلى بـ46 مئوية والرياض 40 مئوية ارتفاع أسعار النفط بعد اتفاق أوبك+ إسبانيا تكتسح تركيا بسداسية بتصفيات كأس العالم
وصل إعصار “تاباه” جنوب الصين اليوم؛ مما أدى إلى إغلاق المدارس، واضطراب حركة الطيران، وإجلاء الآلاف من الأشخاص.
وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا”, أن المركز الاقتصادي لإقليم جوانجدونج القريب من هونج كونج علَّق بعض خدمات القطارات والعبارات قبل العاصفة، فيما أٌُغلِقت عشرات الطرق.
ووصل الإعصار مدينة تايشان صباح اليوم، في حين رفع مرصد هونج كونج التحذير من “تاباه” إلى أعلى ثالث مستوى الأمر الذي أدَّى لإلغاء نحو 100 رحلة جوية.
وأصيب ثلاثة أشخاص في العاصفة، وتلقت الحكومة أكثر من 100 تقريرٍ بشأن سقوط أشجار وحالتي فيضانات بالمدينة.