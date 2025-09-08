إعصار تاباه يصل جنوب الصين

وصل إعصار “تاباه” جنوب الصين اليوم؛ مما أدى إلى إغلاق المدارس، واضطراب حركة الطيران، وإجلاء الآلاف من الأشخاص.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا”, أن المركز الاقتصادي لإقليم جوانجدونج القريب من هونج كونج علَّق بعض خدمات القطارات والعبارات قبل العاصفة، فيما أٌُغلِقت عشرات الطرق.

ووصل الإعصار مدينة تايشان صباح اليوم، في حين رفع مرصد هونج كونج التحذير من “تاباه” إلى أعلى ثالث مستوى الأمر الذي أدَّى لإلغاء نحو 100 رحلة جوية.

وأصيب ثلاثة أشخاص في العاصفة، وتلقت الحكومة أكثر من 100 تقريرٍ بشأن سقوط أشجار وحالتي فيضانات بالمدينة.