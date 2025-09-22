عروض وأركان تفاعلية في المدينة المنورة غدًا بمناسبة اليوم الوطني الـ95 فعاليات وبرامج رياضية بالعاصمة المقدسة بمناسبة اليوم الوطني سعود بن نايف: بلادنا تشهد إنجازات نوعية تصنع مستقبلًا مشرقًا يليق بمكانتها الشيخ السند يطلق كود منصات الرئاسة بهوية اليوم الوطني الشرع أمام الأمم المتحدة: سوريا لن تكون مصدر تهديد لأي طرف بفخر الأمجاد وعلوّ الرايات الخضراء.. وزارة الإعلام تحتفي باليوم الوطني السعودي 95 الاعتدال الخريفي الليلة التاسعة مساء إعلان نتائج القبول الموحد رقم 4 للعمل بقطاعات وزارة الداخلية سعر الذهب اليوم عند مستوى تاريخي جديد جامعة الفيصل تطلق محطة شمسية للبحث والابتكار
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج القبول المبدئي للقبول الموحد رقم (4) للعمل بقطاعات وزارة الداخلية (المديرية العامة للأمن العام – المديرية العامة لحرس الحدود – المديرية العامة للدفاع المدني – المديرية العامة للجوازات – المديرية العامة لمكافحة المخدرات – قوات أمن المنشآت – القوات الخاصة للأمن والحماية)، على رتبة (جندي) للرجال.
ولمعرفة نتيجة وطلبات القبول الدخول عبر منصة (أبشر – توظيف) هنا.