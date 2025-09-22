إعلان نتائج القبول الموحد رقم 4 للعمل بقطاعات وزارة الداخلية

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج القبول المبدئي للقبول الموحد رقم (4) للعمل بقطاعات وزارة الداخلية (المديرية العامة للأمن العام – المديرية العامة لحرس الحدود – المديرية العامة للدفاع المدني – المديرية العامة للجوازات – المديرية العامة لمكافحة المخدرات – قوات أمن المنشآت – القوات الخاصة للأمن والحماية)، على رتبة (جندي) للرجال.

ولمعرفة نتيجة وطلبات القبول الدخول عبر منصة (أبشر – توظيف) هنا.