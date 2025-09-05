Icon

إغلاق 10 مقاه في جدة بعد رصد عدة مخالفات Icon مكمّل نباتي يعزز المناعة ويكافح السرطان Icon القبض على مقيم ومخالف لسرقتهما أجزاء من مركبتين متوقفتين بالرياض Icon وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة Icon استقرار سعر الدولار مع ترقب بيانات الوظائف الأمريكية Icon العاصفة الاستوائية “بيباه” تضرب اليابان Icon ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى خلال أسبوع Icon أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد على عدة مناطق Icon وظائف شاغرة بشركة BAE SYSTEMS في 5 مدن Icon القبض على 4 مخالفين لصيدهم الذئب العربي في المدينة المنورة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

إغلاق 10 مقاه في جدة بعد رصد عدة مخالفات

الجمعة ٥ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٧ صباحاً
إغلاق 10 مقاه في جدة بعد رصد عدة مخالفات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أسفرت حملة رقابية مكثفة نفذتها أمانة محافظة جدة على المقاهي ومحال تقديم المشروبات, عن إغلاق (10) مقاه مخالفة، وذلك في إطار جهودها الميدانية لمتابعة التزام المنشآت الغذائية والصحية، ورفع مستوى الامتثال وحماية الصحة العامة لسكان وزوار المدينة.

وأوضحت الأمانة، في بيان لها، أن الفرق الرقابية رصدت مخالفات متعددة على (23) منشأة، شملت العمل دون رخصة أو برخص موقوفة، وعدم حصول العاملين على شهادات صحية، وتقديم منتجات التبغ دون ترخيص، وتدني مستوى النظافة، ومخالفات أخرى تتعلق بالاشتراطات الصحية والفنية.

قد يهمّك أيضاً
تجاوباً مع “المواطن”.. النقل تنهي مُعاناة أهالي الرحيلي بجدة

تجاوباً مع “المواطن”.. النقل تنهي مُعاناة أهالي الرحيلي بجدة

#تيوب_المواطن :يمنيون يهتفون في جدة : نفديك يا سلمان

#تيوب_المواطن :يمنيون يهتفون في جدة : نفديك يا سلمان

وأكدت الأمانة مواصلة جولاتها الرقابية للتأكد من تطبيق الأنظمة والتعليمات، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة، بما يسهم في تعزيز السلامة والصحة العامة ورفع مستوى الامتثال لدى المنشآت.

وثمنت أمانة جدة دور السكان في تحسين الخدمات، وإسهامهم في التبليغ عن المخالفات عبر تطبيق “بلدي” أو من خلال المركز الموحد لخدمة البلاغات على الرقم 940.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السجل العقاري يبدأ تسجيل 19 حيًا في جدة
السعودية اليوم

السجل العقاري يبدأ تسجيل 19 حيًا في...

السعودية اليوم