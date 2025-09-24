إلغاء رحلة من كل 10 رحلات اليوم في مطار بروكسل

مسيرات القوات البحرية تجوب شواطئ الجبيل بمناسبة اليوم الوطني توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح وغبار على عدة مناطق ترامب : نريد إنهاء الحرب في غزة بيراميدز المصري يفوز على أهلي جدة ويُتوج بطلًا لكأس القارات الثلاث الاتحاد يفوز على الوحدة في كأس خادم الحرمين في جولة بقصر الحكم.. “المواطن” ترصد مشاعر المواطنين في يوم الوطن الألعاب النارية تضيء سماء جدة مسيرة القطاعات العسكرية والأمنية بعسير تشكل لوحات وطنية الأخضر تحت 17 عامًا يفوز على الكويت ويتأهل لنصف نهائي كأس الخليج الجوازات تستعرض أبرز خدماتها الإلكترونية في فعالية “عز الوطن”
أعلن مطار بروكسل، اليوم الأربعاء، أنه سيتم إلغاء رحلة من كل 10 رحلات اليوم بسبب تبعات الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له مطارات أوروبا مطلع الأسبوع.
وتشهد عدة مطارات أوروبية اضطرابات متواصلة عقب هجوم إلكتروني وقع مساء الجمعة الماضية، وكان مطار العاصمة الألمانية من بين أكثر المطارات المتضررة من الهجوم.