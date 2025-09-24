إلغاء رحلة من كل 10 رحلات اليوم في مطار بروكسل

أعلن مطار بروكسل، اليوم الأربعاء، أنه سيتم إلغاء رحلة من كل 10 رحلات اليوم بسبب تبعات الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له مطارات أوروبا مطلع الأسبوع.

وتشهد عدة مطارات أوروبية اضطرابات متواصلة عقب هجوم إلكتروني وقع مساء الجمعة الماضية، وكان مطار العاصمة الألمانية من بين أكثر المطارات المتضررة من الهجوم.