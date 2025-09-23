جولة في قصر الحكم احتفاءً باليوم الوطني 95 إلغاء مئات الرحلات الجوية في أنحاء آسيا جراء إعصار راجاسا فعاليات متنوعة وأنشطة ترفيهية في جازان احتفاءً بيوم الوطن عروض عسكري وفنون قتالية للأمن العام في فعالية عز الوطن الجفالي للسيارات ترعى مبادرات اجتماعية بمناسبة اليوم الوطني 95 المشي المنتظم يقلل الإصابة بآلام الظهر المزمنة سيوف الملوك وقصائد العرضة.. حكاية وطنٍ وجذورٌ راسخة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ.. عالم وخطيب ومفتٍ صلاة الغائب على سماحة المفتي تقام عصر اليوم في جميع مساجد المملكة أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة حائل
ألغيت اليوم أكثر من 500 رحلة جوية، نتيجة إعصار “راجاسا” القوي؛ مما أدى إلى اضطرابات كبيرة في حركة الطيران في جميع أنحاء آسيا.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أنه من المتوقع أن يكون التأثير الأكبر على حركة السفر الجوي غدًا الأربعاء, فيما سيبقى مطار هونج كونج الدولي مفتوحًا من الناحية الفنية خلال العاصفة، ومركزًا رئيسًا للرحلات الجوية عبر آسيا وأستراليا ونيوزيلندا.