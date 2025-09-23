إلغاء مئات الرحلات الجوية في أنحاء آسيا جراء إعصار راجاسا

ألغيت اليوم أكثر من 500 رحلة جوية، نتيجة إعصار “راجاسا” القوي؛ مما أدى إلى اضطرابات كبيرة في حركة الطيران في جميع أنحاء آسيا.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أنه من المتوقع أن يكون التأثير الأكبر على حركة السفر الجوي غدًا الأربعاء, فيما سيبقى مطار هونج كونج الدولي مفتوحًا من الناحية الفنية خلال العاصفة، ومركزًا رئيسًا للرحلات الجوية عبر آسيا وأستراليا ونيوزيلندا.