إنتل تسعى لتأمين تمويل استثماري من أبل

أفادت وكالة “بلومبرغ” أن شركة تصنيع الرقائق المتعثرة “إنتل” تواصلت مع “أبل” لتأمين استثمار جديد في إطار جهودها لدعم أعمالها المملوكة جزئياً الآن للحكومة الأميركية.

ناقشت الشركتان أيضاً كيفية العمل معاً بشكل أوثق، بحسب المصادر، والتي أضافت أن المحادثات لا تزال في مراحلها الأولى، وقد لا تُفضي إلى اتفاق.

وارتفعت أسهم إنتل بنسبة 6.4% لتصل إلى 31.22 دولار يوم الأربعاء في نيويورك بعد نشر أنباء الاستثمار، لتبلغ بذلك إجمالي مكاسب العام 60%. وأغلق سهم “أبل” منخفضاً بأقل من 1% عند 252.31 دولاراً، بحسب العربية.

استثمار كبير

وتأتي هذه الصفقة في أعقاب استثمار بقيمة 5 مليارات دولار أميركي من شركة “إنفيديا” الأسبوع الماضي، التي تخطط للعمل مع “إنتل” على رقائق لأجهزة الكمبيوتر الشخصية ومراكز البيانات. وأعلنت مجموعة “سوفت بنك”، عملاق التكنولوجيا الياباني الذي يسعى لمزيد من التوسع في الولايات المتحدة، عن استثمار بقيمة ملياري دولار في “إنتل” الشهر الماضي.

كما تواصلت إنتل مع شركات أخرى بشأن استثمارات وشراكات محتملة، وفقاً للمصادر.