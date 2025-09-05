تعديلات في الحكومة البريطانية بعد استقالة راينر إنقاذ حياة معتمر إندونيسي في المسجد الحرام بعد توقف قلبه تحذير.. استخدام الجوال في الحمّام يزيد خطر البواسير حرس الحدود ينقذ مواطنًا تعرض لوعكة صحية في عرض البحر بجازان القبض على مقيمَين لترويجهما 20 كيلوجرامًا من القات المخدر بعسير بوتين يتوعد بقصف أي قوة غربية في أوكرانيا متنزه الأمير مشعل.. وجهة سياحية جاذبة للباحثين عن الطبيعة الخلابة والاسترخاء الهجن السعودية تخطف 30 شوطًا في “اللقايا” بمهرجان ولي العهد استقالة نائبة رئيس الوزراء البريطاني بسبب ضريبة عقارية 4 نصائح طبية مهمة للوقاية من سرطان المعدة
نجحت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الجمعة، في إنقاذ حياة معتمر إندونيسي يبلغ من العمر 66 عامًا.
وفي التفاصيل، فقد توقف قلب المعتمر الإندونيسي وتنفسه في أثناء صلاة الجمعة بالمسجد النبوي، وأعادت له النبض خلال دقيقة و46 ثانية فقط، قبل نقله إلى المستشفى.
وأوضح مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة، الدكتور أحمد بن علي الزهراني، إن مركز الترحيل الطبي تلقى البلاغ في تمام الساعة 12:31 ظهرًا.
