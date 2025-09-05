Icon

يبلغ من العمر 66 عامًا

إنقاذ حياة معتمر إندونيسي في المسجد الحرام بعد توقف قلبه

الجمعة ٥ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٠٩ مساءً
إنقاذ حياة معتمر إندونيسي في المسجد الحرام بعد توقف قلبه
المواطن - فريق التحرير

نجحت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الجمعة، في إنقاذ حياة معتمر إندونيسي يبلغ من العمر 66 عامًا.

إنقاذ حياة معتمر إندونيسي

وفي التفاصيل، فقد توقف قلب المعتمر الإندونيسي وتنفسه في أثناء صلاة الجمعة بالمسجد النبوي، وأعادت له النبض خلال دقيقة و46 ثانية فقط، قبل نقله إلى المستشفى.

وأوضح مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة، الدكتور أحمد بن علي الزهراني، إن مركز الترحيل الطبي تلقى البلاغ في تمام الساعة 12:31 ظهرًا.

