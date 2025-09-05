إنقاذ حياة معتمر إندونيسي في المسجد الحرام بعد توقف قلبه

نجحت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الجمعة، في إنقاذ حياة معتمر إندونيسي يبلغ من العمر 66 عامًا.

إنقاذ حياة معتمر إندونيسي

وفي التفاصيل، فقد توقف قلب المعتمر الإندونيسي وتنفسه في أثناء صلاة الجمعة بالمسجد النبوي، وأعادت له النبض خلال دقيقة و46 ثانية فقط، قبل نقله إلى المستشفى.

وأوضح مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة، الدكتور أحمد بن علي الزهراني، إن مركز الترحيل الطبي تلقى البلاغ في تمام الساعة 12:31 ظهرًا.