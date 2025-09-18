222,4 مليون طن صادرات موانئ السعودية في 2024 رئيس وزراء باكستان يغادر الرياض ومحمد بن عبدالرحمن في مقدمة مودعيه درجات الحرارة اليوم.. الأحساء وحفر الباطن 45 والسودة 12 مئوية ابتكار نموذج حاسوبي لعلاج الصرع بريطانيا ستعترف بدولة فلسطين بعد انتهاء زيارة ترامب أمطار غزيرة على منطقة جازان حتى العاشرة مساء أبراج السعودية تتوشح بعلمي المملكة وباكستان احتفاءً بتوقيع اتفاقية الدفاع المشترك نتائج دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اكتشاف صحي يحد من مضاعفات الإنفلونزا أرامكو السعودية تُكمل إصدار صكوك دولية بـ 3 مليارات دولار
كشف علماء من جامعة لوباتشيفسكي الروسية عن نهج علمي جديد قد يسهم في علاج مرض الصرع، خاصة لدى المرضى الذين لا يستجيبون للعلاجات التقليدية.
وأوضح الباحثون أن الدراسة اعتمدت على نموذج حاسوبي يجمع بين الشبكات العصبية والخلايا النجمية، وهي خلايا داعمة في الدماغ تلعب دورًا في تنظيم النشاط العصبي.
وأظهرت النتائج أن الخلايا النجمية يمكن أن تطلق جزيئات مثبطة تحدّ من النشاط العصبي الزائد، ما يفتح آفاقًا جديدة لفهم آليات المرض وتطوير علاجات أكثر فعالية.