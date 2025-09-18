ابتكار نموذج حاسوبي لعلاج الصرع

كشف علماء من جامعة لوباتشيفسكي الروسية عن نهج علمي جديد قد يسهم في علاج مرض الصرع، خاصة لدى المرضى الذين لا يستجيبون للعلاجات التقليدية.

وأوضح الباحثون أن الدراسة اعتمدت على نموذج حاسوبي يجمع بين الشبكات العصبية والخلايا النجمية، وهي خلايا داعمة في الدماغ تلعب دورًا في تنظيم النشاط العصبي.

وأظهرت النتائج أن الخلايا النجمية يمكن أن تطلق جزيئات مثبطة تحدّ من النشاط العصبي الزائد، ما يفتح آفاقًا جديدة لفهم آليات المرض وتطوير علاجات أكثر فعالية.