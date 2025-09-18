Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

حصاد اليوم
صحة وطب‎

ابتكار نموذج حاسوبي لعلاج الصرع

الخميس ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣٢ صباحاً
ابتكار نموذج حاسوبي لعلاج الصرع
المواطن - واس

كشف علماء من جامعة لوباتشيفسكي الروسية عن نهج علمي جديد قد يسهم في علاج مرض الصرع، خاصة لدى المرضى الذين لا يستجيبون للعلاجات التقليدية.

وأوضح الباحثون أن الدراسة اعتمدت على نموذج حاسوبي يجمع بين الشبكات العصبية والخلايا النجمية، وهي خلايا داعمة في الدماغ تلعب دورًا في تنظيم النشاط العصبي.

وأظهرت النتائج أن الخلايا النجمية يمكن أن تطلق جزيئات مثبطة تحدّ من النشاط العصبي الزائد، ما يفتح آفاقًا جديدة لفهم آليات المرض وتطوير علاجات أكثر فعالية.

