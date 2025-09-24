اتحاد القدم يعلن طرح تذاكر مباريات الأخضر في الملحق الآسيوي وظائف شاغرة في مجموعة الراشد وظائف شاغرة لدى فروع شركة المراعي وظائف إدارية وهندسية شاغرة بوزارة الطاقة لحظة اجتياح إعصار “رغاسا” لفندق في هونغ كونغ جوجل تطلق ميزة للبحث الصوتي المدعوم بالذكاء الاصطناعي وظائف شاغرة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع وظائف شاغرة بفروع مجموعة الفطيم شاهد.. أمطار غزيرة وسيول جنوب المدينة المنورة
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن طرح تذاكر مباراتي المنتخب السعودي الأول أمام نظيريه إندونيسيا والعراق في الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.
وينتظر أن تشهد عملية بيع التذاكر إقبالًا كبيرًا من الجماهير دعمًا “للأخضر” في مهمته نحو التأهل إلى كأس العالم، في مشهد معتاد للجماهير السعودية التي تؤازر المنتخب في كل المحافل والمناسبات سواء داخل المملكة أو خارجها.
يذكر أن قرعة الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026 وضعت الأخضر على رأس المجموعة الثانية – التي تستضيف المملكة مبارياتها الشهر المقبل – رفقة منتخبي إندونيسيا والعراق، حيث يواجه إندونيسيا يوم 8 أكتوبر المقبل، بينما يواجه العراق يوم 14 من الشهر ذاته.
ويتأهل متصدر المجموعة إلى نهائيات كأس العالم مباشرة، بينما سيخوض صاحب الوصافة ملحقًا أمام نظيره من المجموعة الأولى ليتأهل الفائز منهما إلى الملحق العالمي.