Icon

اتحاد القدم يعلن طرح تذاكر مباريات الأخضر في الملحق الآسيوي Icon وظائف شاغرة في مجموعة الراشد Icon وظائف شاغرة لدى فروع شركة المراعي Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة بوزارة الطاقة Icon لحظة اجتياح إعصار “رغاسا” لفندق في هونغ كونغ Icon جوجل تطلق ميزة للبحث الصوتي المدعوم بالذكاء الاصطناعي Icon وظائف شاغرة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا Icon وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع Icon وظائف شاغرة بفروع مجموعة الفطيم Icon شاهد.. أمطار غزيرة وسيول جنوب المدينة المنورة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
المؤهل إلى كأس العالم 2026

اتحاد القدم يعلن طرح تذاكر مباريات الأخضر في الملحق الآسيوي

الأربعاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٨ مساءً
اتحاد القدم يعلن طرح تذاكر مباريات الأخضر في الملحق الآسيوي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن طرح تذاكر مباراتي المنتخب السعودي الأول أمام نظيريه إندونيسيا والعراق في الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.

وينتظر أن تشهد عملية بيع التذاكر إقبالًا كبيرًا من الجماهير دعمًا “للأخضر” في مهمته نحو التأهل إلى كأس العالم، في مشهد معتاد للجماهير السعودية التي تؤازر المنتخب في كل المحافل والمناسبات سواء داخل المملكة أو خارجها.

قد يهمّك أيضاً
فينجادا نادم على إقالته من تدريب الأخضر

فينجادا نادم على إقالته من تدريب الأخضر

تاريخ الأخضر ضد منتخبات إفريقيا في المونديال

تاريخ الأخضر ضد منتخبات إفريقيا في المونديال

يذكر أن قرعة الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026 وضعت الأخضر على رأس المجموعة الثانية – التي تستضيف المملكة مبارياتها الشهر المقبل – رفقة منتخبي إندونيسيا والعراق، حيث يواجه إندونيسيا يوم 8 أكتوبر المقبل، بينما يواجه العراق يوم 14 من الشهر ذاته.

ويتأهل متصدر المجموعة إلى نهائيات كأس العالم مباشرة، بينما سيخوض صاحب الوصافة ملحقًا أمام نظيره من المجموعة الأولى ليتأهل الفائز منهما إلى الملحق العالمي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأخضر تحت 17 عامًا يفوز على الكويت ويتأهل لنصف نهائي كأس الخليج
الرياضة

الأخضر تحت 17 عامًا يفوز على الكويت...

الرياضة