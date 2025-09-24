اتحاد القدم يعلن طرح تذاكر مباريات الأخضر في الملحق الآسيوي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن طرح تذاكر مباراتي المنتخب السعودي الأول أمام نظيريه إندونيسيا والعراق في الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.

وينتظر أن تشهد عملية بيع التذاكر إقبالًا كبيرًا من الجماهير دعمًا “للأخضر” في مهمته نحو التأهل إلى كأس العالم، في مشهد معتاد للجماهير السعودية التي تؤازر المنتخب في كل المحافل والمناسبات سواء داخل المملكة أو خارجها.

يذكر أن قرعة الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026 وضعت الأخضر على رأس المجموعة الثانية – التي تستضيف المملكة مبارياتها الشهر المقبل – رفقة منتخبي إندونيسيا والعراق، حيث يواجه إندونيسيا يوم 8 أكتوبر المقبل، بينما يواجه العراق يوم 14 من الشهر ذاته.

ويتأهل متصدر المجموعة إلى نهائيات كأس العالم مباشرة، بينما سيخوض صاحب الوصافة ملحقًا أمام نظيره من المجموعة الأولى ليتأهل الفائز منهما إلى الملحق العالمي.