“اتحاد الهجن” ينشر قائمة المواد المحظورة قبل انطلاق مهرجان ولي العهد

الإثنين ١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٤ مساءً
“اتحاد الهجن” ينشر قائمة المواد المحظورة قبل انطلاق مهرجان ولي العهد
المواطن - واس

نشر الاتحاد السعودي للهجن، قائمة بأسماء المواد المحظور استخدامها في سباقات الهجن، البالغ عددها 1101 مادة؛ وذلك في إطار تأكيده توفير بيئة رياضية تنافسية نظيفة خالية من المنشطات، والحفاظ على أخلاقيات الرياضة وقيمها، وتعزيز تنافسية واستدامة رياضة الآباء والأجداد.

وفرض الاتحاد تطبيق فحص المواد المحظورة والمنشطات على المطايا في جميع السباقات والبطولات والمهرجانات التي يشرف على تنظيمها منذ إقامة النسخة الأولى من مهرجان ولي العهد عام 2018، ولا يزال مستمرًا تنفيذًا لقرار الموافقة على اللائحة الدولية لمكافحة المنشطات الرياضية.

وستكون لجنة الكشف على المنشطات حاضرة في النسخة السابعة على التوالي، وستنطلق المنافسات الثلاثاء المقبل على أرض ميدان الطائف التاريخي للهجن.

وأوضحت اللجنة أنه “في حال ضبط استعمال أي مواد محظورة في المطايا المشاركة بالفحص الخاص بالفائزين في المراكز المتقدمة فسيتم فرض العقوبات عليها بحسب جدول العقوبات.

يُذكر أن اللجنة المنظمة للمهرجان لن تعتمد أي نتائج للجوائز النهائية إلا بعد ختام المهرجان للتأكد من نتائج كشف المنشطات، إذ ستستبعد جميع نقاط المطايا التي تظهر تحليلاتها إيجابية.

