إدارة جديدة وتطبيق منفصل

اتفاق جديد بشأن تيك توك في أمريكا

الثلاثاء ١٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٥ مساءً
اتفاق جديد بشأن تيك توك في أمريكا
المواطن - فريق التحرير

أوضحت تقارير صحفية أن مفاوضات أمريكية – صينية حققت تقدمًا كبيرًا بشأن مستقبل “تيك توك” في الولايات المتحدة، مع اقتراب التوصل لاتفاق يقضي بإنشاء كيان أميركي جديد لتشغيل التطبيق، يملك فيه مستثمرون أميركيون نحو 80% من الحصة، فيما يحتفظ المساهمون الصينيون بالنسبة المتبقية.

تحالف أمريكي

وأكدت صحيفة “وول ستريت جورنال” في تقرير، أن التحالف الأميركي يضم شركات كبرى مثل أوراكل، وسيلفر ليك، وأندريسن هورويتز، إضافة إلى مستثمرين حاليين في الشركة الأم “بايت دانس” مثل KKR وجنرال أتلانتيك وSusquehanna International. وبموجب الاتفاق، سيكون لمجلس إدارة الكيان الجديد أغلبية أميركية، مع تخصيص مقعد للحكومة الأميركية.

وسيُطلب من المستخدمين الحاليين في الولايات المتحدة الانتقال إلى نسخة جديدة من التطبيق، تعمل بخوارزميات توصية يتم تطويرها محليًا بواسطة فريق هندسي أميركي، مع الاستعانة بتكنولوجيا مرخّصة من “بايت دانس”. أما بيانات المستخدمين الأميركيين فستدار عبر مراكز بيانات شركة أوراكل في تكساس.

تيك توك في أمريكا

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أمام البيت الأبيض: “توصلنا إلى اتفاق بشأن “تيك توك”، وسأتحدث مع الرئيس الصيني شي جين بينغ الجمعة لتأكيد كل شيء. شركات كبرى جدًا ترغب في شرائه”.

وكانت بكين قد أبدت في وقت سابق مخاوفها من سيطرة أميركية كاملة على التكنولوجيا المطورة في الصين، ولا سيما خوارزمية التوصية، إلا أن مسؤولين صينيين أكدوا خلال محادثات مدريد الأخيرة أنهم منفتحون الآن على “ترخيص استخدام الخوارزميات وحقوق الملكية الفكرية الأخرى”.

الاتفاق لا يزال قيد المراجعة من الجانبين، وسط مخاوف تتعلق بالأمن القومي الأميركي، إذ يستخدم التطبيق نحو 170 مليون أميركي. ويأتي هذا التطور في وقت تجرى فيه ترتيبات لعقد قمة محتملة بين ترامب وشي جين بينغ في وقت لاحق من العام الجاري.

