احتجاز المتهمين بقتل المبتعث محمد القاسم حتى محاكمة فبراير المقبل

قرر قاضي محاكمة المتهمين بقتل الطالب محمد القاسم في كامبريدج بقاء المتهمين رهن الاحتجاز حتى محاكمة فبراير المقبل.

وأدعى المتهم الرئيس في قتل الطالب محمد القاسم أنه غير مذنب أمام المحكمة، وأن تصرفه كان دفاعًا عن النفس، فيما اعترف المتهم الثاني بتهمة مساعدته على القتل، بحسب الإخبارية.