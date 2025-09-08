احتجاز المتهمين بقتل المبتعث محمد القاسم حتى محاكمة فبراير المقبل طيران ناس يعلن تشغيل 3 رحلات أسبوعية مباشرة بين الدمام ودمشق الغطاء النباتي يطلق خدمات الرقم الموحد 19965 سوق الأسهم السعودية يغلق بتداولات فيمتها 4.1 مليارات ريال صندوق التنمية الزراعية يعتمد 473 مليون ريال قروضًا تمويلية بدء أعمال السجل العقاري لـ27 حيًا بمنطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة إسبانيا تُعلن 9 إجراءات لوقف الإبادة في غزة ضبط 4 مخالفين للائحة مزاولي الأنشطة البحرية بعسير شواطئ جازان.. تجربة استثنائية في أحضان الطبيعة القبض على مقيمين لترويجهما 17 كجم من الشبو بالرياض
قرر قاضي محاكمة المتهمين بقتل الطالب محمد القاسم في كامبريدج بقاء المتهمين رهن الاحتجاز حتى محاكمة فبراير المقبل.
وأدعى المتهم الرئيس في قتل الطالب محمد القاسم أنه غير مذنب أمام المحكمة، وأن تصرفه كان دفاعًا عن النفس، فيما اعترف المتهم الثاني بتهمة مساعدته على القتل، بحسب الإخبارية.