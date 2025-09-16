اختفاء سوار أثري نادر في مصر

الإمارات وقطر والبحرين يخفضون أسعار الفائدة 25 نقطة أساس ترامب في بريطانيا.. استقبال تاريخي واحتجاجات شعبية مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة استقدام تم استخدامها تنبيه من أتربة مثارة ورياح نشطة على الحدود الشمالية لأول مرة.. توصية عالمية بأدوية التخسيس لعلاج السمنة اتفاقية الدفاع الإستراتيجي بين السعودية وباكستان.. تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء النصر يسحق استقلال دوشنبه الطاجيكي بخماسية نظيفة في قبضة الأمن.. 4 مواطنين روجوا الحشيش في تبوك لقاح الإنفلونزا الموسمية يخفف الأعراض ويقلل المضاعفات الأهلي والهلال في قمة الجولة الثالثة من دوري روشن
أعلنت وزارة السياحة والآثار في مصر، إحالة واقعة اختفاء إحدى الأسورة الأثرية من المتحف المصري بالتحرير إلى الجهات الشرطية والنيابة العامة، وإبلاغ كافة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
وقالت الوزارة في بيان لها، إنه تم تشكيل لجنة متخصصة لحصر ومراجعة كافة المقتنيات الموجودة بمعمل الترميم بالمتحف، إضافة إلى تعميم صورة القطعة المختفية على جميع الوحدات الأثرية بالمطارات المصرية والمنافذ والموانئ البرية والبحرية والحدودية على مستوى البلاد كإجراء احترازي.
من جهته، أوضح مدير عام المتحف المصري بالتحرير، أن الصور المتداولة على بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي لا تخص القطعة المختفية، مؤكداً أن الأساور الظاهرة في هذه الصور معروضة بالفعل في قاعات الدور الثاني بالمتحف، وأن السوار المختفي مختلف عنها تماماً، إذ إنه ذهبي ذو خرزة كروية من اللازورد من مقتنيات “الملك أمنمؤوبي” من عصر الانتقال الثالث.
يشار إلى أن مصادر إعلامية محلية كانت أفادت بتلقي بلاغ باختفاء سوار ذهبي نادر يعود لأحد ملوك الأسرة الحادية والعشرين من خزينة قسم الترميم بالمتحف المصري بالتحرير، حيث تعد هذه القطعة من أندر المقتنيات الأثرية التي تعود لأحد ملوك الأسرة الحادية والعشرين.