اختفاء سوار أثري نادر في مصر

أعلنت وزارة السياحة والآثار في مصر، إحالة واقعة اختفاء إحدى الأسورة الأثرية من المتحف المصري بالتحرير إلى الجهات الشرطية والنيابة العامة، وإبلاغ كافة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه تم تشكيل لجنة متخصصة لحصر ومراجعة كافة المقتنيات الموجودة بمعمل الترميم بالمتحف، إضافة إلى تعميم صورة القطعة المختفية على جميع الوحدات الأثرية بالمطارات المصرية والمنافذ والموانئ البرية والبحرية والحدودية على مستوى البلاد كإجراء احترازي.

مواصفات السوار الأثري

من جهته، أوضح مدير عام المتحف المصري بالتحرير، أن الصور المتداولة على بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي لا تخص القطعة المختفية، مؤكداً أن الأساور الظاهرة في هذه الصور معروضة بالفعل في قاعات الدور الثاني بالمتحف، وأن السوار المختفي مختلف عنها تماماً، إذ إنه ذهبي ذو خرزة كروية من اللازورد من مقتنيات “الملك أمنمؤوبي” من عصر الانتقال الثالث.

يشار إلى أن مصادر إعلامية محلية كانت أفادت بتلقي بلاغ باختفاء سوار ذهبي نادر يعود لأحد ملوك الأسرة الحادية والعشرين من خزينة قسم الترميم بالمتحف المصري بالتحرير، حيث تعد هذه القطعة من أندر المقتنيات الأثرية التي تعود لأحد ملوك الأسرة الحادية والعشرين.