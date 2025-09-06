ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت

شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت، ارتفاعًا جديداً خلال التعاملات الصباحية، حيث سجل الجرام من عيار 21، الأكثر تداولًا بالمملكة، نحو 378.35، ريال (100.89 دولار).

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 432.40 ريال، والذهب عيار 22 نحو (396.36) ريال.

بينما سجل سعر الذهب عيار 18 في السعودية اليوم (324.30) ريال، وسجل الجرام عيار 14 نحو (252.23).