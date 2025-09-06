وفاة شبيه عادل إمام الفنان فكري عبدالحميد وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي استشاري: المورينجا ليست علاجًا سحريًا ولا تعالج الضغط والسكري ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت المرور يحدد غرامة استخدام أي جهاز محمول أثناء سير المركبة زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب شرقي أفغانستان أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على 7 مناطق وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي تعيين مرشح السعودية رئيسًا لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب انطلاق ملتقى الشنفري الأول بحضور نخبة من الأدباء والمثقفين والمفكرين
شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت، ارتفاعًا جديداً خلال التعاملات الصباحية، حيث سجل الجرام من عيار 21، الأكثر تداولًا بالمملكة، نحو 378.35، ريال (100.89 دولار).
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 432.40 ريال، والذهب عيار 22 نحو (396.36) ريال.
بينما سجل سعر الذهب عيار 18 في السعودية اليوم (324.30) ريال، وسجل الجرام عيار 14 نحو (252.23).