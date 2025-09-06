Icon

السوق
حصاد اليوم

ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت

السبت ٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٠ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت، ارتفاعًا جديداً خلال التعاملات الصباحية، حيث سجل الجرام من عيار 21، الأكثر تداولًا بالمملكة، نحو 378.35، ريال (100.89 دولار).

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 432.40 ريال، والذهب عيار 22 نحو (396.36) ريال.

بينما سجل سعر الذهب عيار 18 في السعودية اليوم (324.30) ريال، وسجل الجرام عيار 14 نحو (252.23).

 

