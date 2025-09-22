Icon

مع ترقب الأسواق لتوجهات الاحتياطي الاتحادي

ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية

الإثنين ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣٣ صباحاً
ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية
المواطن - فريق التحرير

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، مع ترقب المستثمرين لسلسلة خطابات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبيانات التضخم هذا الأسبوع، بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 3688.76 دولارًا للأوقية (الأونصة)، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 3674.20 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 43.20 دولارًا للأونصة، لتقترب من أعلى مستوى في 14 عامًا، بينما تراجع البلاتين 0.4% إلى 1398.40 دولارًا، وصعد البلاديوم 0.1% إلى 1150.75 دولارًا.

