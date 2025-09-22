ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية

رفع علم فلسطين على مبنى البعثة الفلسطينية في لندن تمرين واحد قد يبطئ نمو خلايا سرطان الثدي وفاة مدير مدرسة أثناء طابور الصباح في مصر قصر السقاف.. معلمٌ معماري وشاهدٌ تاريخي لمكة المكرمة الهيئة الملكية بالرياض تدعو الشركات المتخصصة للمشاركة في تنفيذ مشروع قطار القدية السريع التجارة: استدعاء 2953 مسبحًا من INTEX لخطورتها على الأطفال الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية مالي السعودية تعزز مسيرة التعافي الصحي في سوريا عبر الطب العابر للحدود فيصل بن فرحان يشارك بالاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون فلكية جدة: الاعتدال الخريفي يبدأ اليوم في النصف الشمالي
ارتفعت أسعار الذهب اليوم، مع ترقب المستثمرين لسلسلة خطابات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبيانات التضخم هذا الأسبوع، بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 3688.76 دولارًا للأوقية (الأونصة)، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 3674.20 دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 43.20 دولارًا للأونصة، لتقترب من أعلى مستوى في 14 عامًا، بينما تراجع البلاتين 0.4% إلى 1398.40 دولارًا، وصعد البلاديوم 0.1% إلى 1150.75 دولارًا.