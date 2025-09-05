Icon

بفضل تزايد توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية

ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى خلال أسبوع

الجمعة ٥ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٤ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

ارتفعت أسعار الذهب اليوم لتسجيل أفضل مكاسب أسبوعية في ثلاثة أشهر بفضل تزايد توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر.

وتقدم الذهب في المعاملات الفورية (0.1%) ليبلغ (3550.41) دولارًا للأوقية (الأونصة) عند أعلى مستوى (3578.50) دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية (0.1%) إلى (40.70) دولارًا للأوقية، وكسب البلاتين (1.1%) عند (1382.18) دولارًا، وتقدم البلاديوم (0.1%) عند (1129.12) دولارًا.

