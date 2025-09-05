العاصفة الاستوائية “بيباه” تضرب اليابان ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى خلال أسبوع أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد على عدة مناطق وظائف شاغرة بشركة BAE SYSTEMS في 5 مدن القبض على 4 مخالفين لصيدهم الذئب العربي في المدينة المنورة وظائف شاغرة في شركة التصنيع وظائف شاغرة لدى شركة الطائرات المروحية وظائف شاغرة في شركة الخزف وظائف شاغرة بشركة نت وركرس للخدمات وظائف شاغرة لدى حلول الأولى
ارتفعت أسعار الذهب اليوم لتسجيل أفضل مكاسب أسبوعية في ثلاثة أشهر بفضل تزايد توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر.
وتقدم الذهب في المعاملات الفورية (0.1%) ليبلغ (3550.41) دولارًا للأوقية (الأونصة) عند أعلى مستوى (3578.50) دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية (0.1%) إلى (40.70) دولارًا للأوقية، وكسب البلاتين (1.1%) عند (1382.18) دولارًا، وتقدم البلاديوم (0.1%) عند (1129.12) دولارًا.