ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى خلال أسبوع

ارتفعت أسعار الذهب اليوم لتسجيل أفضل مكاسب أسبوعية في ثلاثة أشهر بفضل تزايد توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر.

وتقدم الذهب في المعاملات الفورية (0.1%) ليبلغ (3550.41) دولارًا للأوقية (الأونصة) عند أعلى مستوى (3578.50) دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية (0.1%) إلى (40.70) دولارًا للأوقية، وكسب البلاتين (1.1%) عند (1382.18) دولارًا، وتقدم البلاديوم (0.1%) عند (1129.12) دولارًا.