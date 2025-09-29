طريق الأمير محمد بن سلمان.. محور تنموي يجسّد رؤية شمولية لتطوير البنية التحتية بالمدينة المنورة ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى لها على الإطلاق طقس الاثنين.. سحب رعدية ورياح نشطة وأتربة وغبار على عدة مناطق الافتاء تعلن الانتهاء من إصدار كتاب فتح العلام في فتاوى أركان الإسلام لسماحة المفتي فرع هيئة الصحفيين بعسير ينظم ندوة “الخطاب الإعلامي للوطن.. بين ترسيخ الهوية وتعزيز القيم” ميلان يقفز إلى صدارة الدوري الإيطالي بعد فوزه على نابولي بثنائية زلزال بقوة 4.2 درجات يضرب غربي إيران الأمن السيبراني يطلق خدمة التصيد الإلكتروني للجهات الوطنية فتح باب التأهيل لمشاريع توزيع الغاز الطبيعي في جدة وسدير والخرج ملكية الرياض تستضيف مسرحية ويكد لأول مرة بالشرق الأوسط
ارتفعت أسعار الذهب اليوم لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، مدعومة بتراجع الدولار وتزايد التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من المرجح أن يواصل خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.5% ليلامس 3776.72 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بينما سجل المعدن النفيس مستوى قياسيًا بلغ 3790.82 دولارًا للأوقية في الأسبوع الماضي، واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 3806.20 دولارات.
وبالنسبة للمعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 46.26 دولارًا للأوقية، فيما زاد البلاتين 2.2% إلى 1602.45 دولار، وصعد البلاديوم 0.8% إلى 1279.68 دولارًا للأوقية.