ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى لها على الإطلاق

الإثنين ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢٦ صباحاً
ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى لها على الإطلاق
المواطن - فريق التحرير

ارتفعت أسعار الذهب اليوم لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، مدعومة بتراجع الدولار وتزايد التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من المرجح أن يواصل خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

الذهب في المعاملات الفورية

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.5% ليلامس 3776.72 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بينما سجل المعدن النفيس مستوى قياسيًا بلغ 3790.82 دولارًا للأوقية في الأسبوع الماضي، واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 3806.20 دولارات.

أسعار الذهب اليوم الخميس .. عيار 24 يسجل 154.52 ريال

ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار

وبالنسبة للمعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 46.26 دولارًا للأوقية، فيما زاد البلاتين 2.2% إلى 1602.45 دولار، وصعد البلاديوم 0.8% إلى 1279.68 دولارًا للأوقية.

